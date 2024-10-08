Москвичи переходят на оплату улыбкой: с начала 2024 г. сервис в столице использовали более 1,4 млн раз

С начала 2024 г. жители Москвы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более 1,4 миллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать этот инструмент на экране терминала и просто посмотреть в камеру. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Москвичи совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие, например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники. Максимальный размер единовременного платежа улыбкой в столице с начала 2024 г. составил 2,2 млн руб. – клиент автосалона приобрел автомобиль. Средний чек оплаты улыбкой в Москве — 800 руб. Наиболее активно платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбер установил в Москве уже более 76,5 тыс. терминалов для оплаты покупок улыбкой. Чаще других сервис настраивают кафе и рестораны, продуктовые сети, магазины одежды, техники и товаров для дома, а также различные предприятия сферы услуг. Такие терминалы позволяют принимать оплату не только улыбкой, но и картой, платежным стикером, бесконтактно через NFC или по QR-коду. Это удобно и нашим бизнес-партнерам, и покупателям — каждый может выбрать наиболее комфортный для себя способ. Количество оплат улыбкой постоянно растет. Так, в августе этим сервисом в столице воспользовались более 265 тыс. раз».

Платить улыбкой так же надежно и безопасно, как и картой. По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде зашифрованного цифрового кода в связке с платежным счетом.

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще, сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбербанка.

В конце сентября 2024 г. Сбербанк дал своим клиентам возможность платить по биометрии не только картой Сбербанка, но картой любого другого банка. Теперь клиент может подключить карту другого банка в приложении «Сбербанк Онлайн» и платить по биометрии с их использованием. Важно, что, оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.