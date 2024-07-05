Самая большая сумма покупки с помощью улыбки со SberPay составила 2,2 млн рублей

Самой крупной покупкой, оплаченной сервисом «оплата улыбкой» со SberPay стал автомобиль стоимостью 2,2 млн руб. Клиент приобрел машину в московском салоне Favorite motors. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

На июнь 2024 г. оплата биометрией доступна более, чем на 600 тыс. терминалов «Сбера» по всей стране. До конца года опция будет доступна на уже 1 млн. устройств. Сегодня около 30 млн клиентов «Сбера» подключено к услуге «Оплата улыбкой». Прирост клиентов, подключающих оплату по биометрии, – около 50 тыс. ежемесячно.

Владимир Попов, президент ГК Favorit Motors, сказал: «Favorit Motors сделал очередной прорыв в области клиентского сервиса. В 2016 г. Favorit Motors первые на рынке совершили сделку по онлайн-продаже автомобиля на собственном сайте через платежный сервис «Сбера», а сейчас в одном из наших дилерских центров была осуществлена первая оплата клиентом через сервис «Оплата улыбкой». Это не просто новый способ оплаты, это символ нашего стремления к прогрессу и удобству для наших клиентов».

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет оплатить товар, даже если у клиента нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать оплату улыбкой на экране терминала. Процесс оплаты занимает несколько секунд — достаточно просто посмотреть в камеру.

Оплатой улыбкой могут воспользоваться клиенты «Сбера». Для этого надо подключить сервис «Оплата улыбкой» в своём профиле в приложении «СберБанк Онлайн», выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Проще всего подключить сервис, если сказать виртуальному ассистенту «СберБанк Онлайн» «Оплата улыбкой».