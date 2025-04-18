Москвичи оплатили улыбкой более 2,9 млн раз в I квартале 2025 года

За I квартал 2025 г. жители столицы совершили свыше 2,9 млн платежей на общую сумму почти 11 млрд руб. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой». На сегодня в торговых точках Москвы установлено уже более 100 тыс. новых сенсорных терминалов Сбербанка с возможностью оплаты не только по картам и QR, но и по биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Герман Барг, председатель Московского банка: «Жители Москвы ожидаемо лидируют в использовании инновационного сервиса «Сбера» – за I квартал 2025 г. они оплатили улыбкой покупки и услуги на сумму, превышающую треть от общего объема транзакций с помощью биометрии. Сервис «Оплата улыбкой» доступен любому гражданину старше 18 лет на территории всей страны. Для этого необязательно быть клиентом «Сбера», надо лишь подключить такую оплату в личном кабинете Сбер ID».

В целом россияне за три месяца 2025 г. совершили с помощью биометрии более 37,5 млн платежей на общую сумму почти 30 млрд руб. Этот результат превышает общее количество транзакций за весь 2024 г. (26 млн платежей). Данную технологию поддерживают уже больше 1 млн терминалов по всей стране.

Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса «Оплата улыбкой» являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа пользователей. И только 3% граждан в возрасте от 18 до 21 года прибегают к оплате улыбкой.