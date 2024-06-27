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Покупатели сети универсамов «Авоська» теперь могут оплачивать покупки улыбкой

Покупателям сети универсальных магазинов «Авоська» в Москве стал доступен технологичный способ оплаты покупок от Сбербанка «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платежные терминалы банка, которые принимают оплату сразу четырьмя способами: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь — и по биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сейчас в московских торговых центрах, супермаркетах, магазинах установлено свыше 60 тыс. новых терминалов с возможностью оплаты по биометрии. И теперь этот сервис доступен при покупке любых товаров в универсамах «Авоська» в столице.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «В современных условиях от бизнеса требуется максимально внимательное отношение к клиентам и абсолютная безопасность при проведении платежей. Сервис «Оплата улыбкой» от «Сбера» полностью соответствует этим требованиям – он надежен, безопасен и удобен. Покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру и введя код безопасности при необходимости. Больше не нужно носить с собой наличные или искать в кошельке подходящую карту. При этом мы продолжаем расширять географию и сферы применения сервиса, оплатить улыбкой можно как дорогие покупки, так и товары повседневного спроса в самых разных районах Москвы и по всей стране».

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Инна Авсиевич, заместитель генерального директора по финансам сети универсамов «Авоська»: «Сеть универсамов «Авоська» ставит своим приоритетом внедрение наиболее современных и передовых технологий, которые удобны и востребованы нашими покупателями. Мы стали одним из первых продуктовых ритейлеров, реализовавших оплату с помощью нового сервиса «Сбера». Использование такого банковского сервиса, как «Оплата улыбкой», позволяет покупателям сети универсамов «Авоська» совершать покупки в наших магазинах с максимальным удобством для себя».

Оплатой улыбкой могут воспользоваться клиенты Сбербанка. Для этого надо подключить сервис «Оплата улыбкой» в своем профиле в приложении «Сбербанк Онлайн», выбрать платежную карту и создать код безопасности. Проще всего подключить сервис, если сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой».

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