«СберЗвук» бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит «СберПрайм»

«СберЗвук» дарит подписку «СберПрайм» до конца мая 2022 г. всем новым клиентам сервиса — для ее получения достаточно авторизоваться в «СберЗвуке» по «Сбер ID». А всем текущим пользователям аудиосервиса — продлевает действующие подписки на месяц бесплатно. С сегодняшнего дня все новые пользователи приложений «СберЗвук» для iOS и Android получат премиум-доступ к сервису и всем возможностям подписки «СберПрайм» до 31 мая 2022 г. бесплатно. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

«В текущей ситуации одно из ключевых преимуществ подписки “СберПрайм” — возможность экономить — приобретает особое значение. Отлично, что все новые пользователи “СберЗвука” получат бесплатный “СберПрайм” вплоть до начала лета», – сказал Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка.

Для упрощения входа новых пользователей в «СберЗвук» реализована возможность импортировать музыкальную коллекцию в отечественный аудиосервис. Для этого нужно воспользоваться сервисом TuneMyMusic. Подробная инструкция — в блоге «СберЗвука». Перенесенные треки будут доступны в Hi-Fi-качестве, которое позволяет слушать музыку без цифрового сжатия — так, как она была задумана и записана автором, со всеми нюансами и богатством звучания.

Кроме того, все текущие подписчики «СберЗвука» могут избежать проблем с оплатой через App Store и Google Play: аудиосервис автоматически продлит им подписку еще на месяц бесплатно.

«СберЗвук» доступен в приложениях для iOS и Android, на сайте sber-zvuk.com, в устройствах SberDevices, а также автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов России, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания.

Аудиосервис «СберЗвук» — это более 70 млн песен, Hi-Fi-качество музыки, тысячи подкастов, эксклюзивы и персонализированные волны. Детский раздел в «СберЗвуке» поможет развлекать и развивать ребенка, а спортивные трансляции — следить за играми и быть в курсе событий.