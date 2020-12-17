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«Сберзвук» усовершенствовал навигацию внутри мобильного приложения

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Сервис аудиостриминга «Сберзвук» по запросу аудитории усовершенствовал навигацию внутри приложения: теперь в разделе «Коллекция», где хранится любимый аудиоконтент пользователей, стало удобнее ориентироваться.

Весь самый ценный контент теперь доступен в один клик: разделы «музыка», «подкасты» и «аудиокниги» перенесены снизу на самый верх первого экрана коллекции.

Уход от прежней плоской структуры добавит комфорта пользователям: им станет проще находить любимое. Кроме того, разработчикам «Сберзвука» будет легче обогащать разделы и расширять линейку форматов аудио контента в 2021 г. Например, добавлять новые сущности, такие как аудиоспектакли, слипкасты и медитации, или делить подкасты на взрослые и детские.

«В «Коллекции» находится тот аудиальный контент, который сохранил для себя пользователь, чтобы в дальнейшем иметь возможность быстро к нему вернуться. В прошлой версии на первом экране «Коллекции» пользователь видел только понравившиеся музыкальные композиции и не сразу замечал остальной контент. В новой «Коллекции» все содержимое отображается на первом же экране, а новая навигация сократит время на поиск — можно использовать свайпы, чтобы перемещаться между треками, артистами, альбомами, плейлистами и эпизодами», — сказал владелец продукта (Product Owner) «Сберзвука» Антон Пепеляев.

Помимо усовершенствованной навигации приложение «Сберзвука» получило следующие изменения: переключатель «Показать только скачанное» теперь отображает весь контент на устройстве; кнопка создания нового плейлиста теперь под рукой, сразу при открытии «Коллекции»; «История прослушиваний» теперь доступна на первом экране «Коллекции». В этом разделе хранятся все треки и эпизоды подкастов, которые включал пользователь, сгруппированные по дате прослушивания.

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