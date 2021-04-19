Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера»

«Сбер» подписал обязывающие документы о приобретении 100% доли компании «Музлаб» — одного из игроков на рынке B2B-аудиостриминга.

«Музлаб» представлен в 300 городах и населённых пунктах России, а также в четырёх зарубежных странах. Его клиенты — более 1 тыс. представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Охват дневной аудитории сервиса превышает 8 млн человек более чем в 10 тыс. точек — в магазинах и ресторанах, на АЗС и в других общественных и коммерческих пространствах.

В результате сделки «Музлаб» будет максимально интегрирован в «Сберзвук» и экосистему «Сбера», что позволит существенно увеличить его аудиторию и усилить позиции компании в B2B-сегменте. В итоге на российском рынке появится новый уникальный игрок, обладающий B2C- и B2B-стриминговыми продуктами с взаимодополняющими интеграциями между ними.

Аудиосервис «Музлаб» даёт возможность создавать плейлисты автоматически, самостоятельно или с помощью музыкальных редакторов, программировать музыкальные потоки, что увеличивает время, проведённое клиентами в заведении. Собственный плеер и девайс позволяют бизнесу использовать готовые плейлисты и управлять аудиорекламой во всех точках через единый личный кабинет. Также в сервисе можно создавать и брендировать собственные плейлисты с помощью джинглов, отбивок и рекламы, используя его в качестве единого центра управления видеоконтентом для экранов компании.

Подключив стриминговый B2B-сервис, компании платят за единую подписку, в которую входит система управления проигрыванием, доступ к легальному контенту, автоматическое составление отчётности. Всё взаимодействие с правообладателями, включая выплаты, осуществляет аудиосервис.

«В результате сделки мы объединяем музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями B2B- и B2C-сервисов и совмещаем это с возможностями экосистемы "Сбера" по работе с бизнесами любого масштаба в рамках всей страны. Юридические лица, прежде всего клиенты экосистемы "Сбера", получат новые возможности аудиобрендинга и коммуникаций со своими клиентами через музыку, в том числе, когда они находятся за пределами заведений», – сказал Михаил Ильичёв, генеральный директор компании «Сберзвук»

«Сервисы, создающие качественный продукт для аудиторий B2B и B2C, уже завоевали популярность в Китае, США и Европе. Но слияние на уровне экосистемы — уникальный случай для международного рынка. Если говорить о цифрах, то "Музлаб" — это более 10 тыс. точек клиентов, 8 млн охвата дневной аудитории и 5 стран присутствия. Объединив наши мощности с возможностями экосистемы "Сбера" и сервиса "Сберзвук", мы получим уникальные перспективы для синергии и создания продукта, который будет не только удовлетворять потребностям конечных потребителей и бизнеса, но также предложит новые возможности для артистов и креативных индустрий», – отметил Виктор Христенко, генеральный директор «Музлаб».