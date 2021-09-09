В аудиосервисе «СберЗвук» появились виртуальные ассистенты «Салют»

Распознать, что играет рядом, а также ответить на любые вопросы о музыке и артистах помогут виртуальные ассистенты «Салют». С сегодняшнего дня эта возможность доступна всем пользователям приложения «СберЗвук» на Android.

«СберЗвук» один из немногих на рынке стриминга, кто предлагает такое встроенное решение. Если какая-то песня играет прямо сейчас — на вечеринке, детском празднике или просто доносится из кафе — виртуальные ассистенты «Салют» не только определят ее на ходу, но и найдут в коллекции «СберЗвук», чтобы пользователь мог добавить находку в свой плейлист и вернуться к ней в любой момент. А если человеку захочется узнать историю трека или биографию автора, то ему больше не придется листать десятки страниц в интернете — ассистенты тут же предоставят нужную информацию.

Виртуальные ассистенты «Салют» сокращают путь к любимым трекам, подкастам и другому аудиальному контенту до одной команды — голосом или тапом. Теперь чтобы найти что-то и включить, достаточно просто сказать об этом. Одновременно с прослушиванием музыки или подкастов ассистенты Салют помогут с решением других бытовых вопросов, например, узнать погоду перед выходом из дома. Кроме того, они развлекут интеллектуальной игрой или даже помогут получить консультацию по государственным услугам.

«Значительная часть пользователей сервисов экосистемы Сбера привыкла обращаться к виртуальным ассистентам Салют — и для того, чтобы облегчить выполнение рутинных повседневных задач, и для быстрого и удобного доступа к развлекательному контенту. Поэтому неудивительно, что наши виртуальные ассистенты появляются в приложениях компаний экосистемы. Приложение Музыка с каталогом от СберЗвука – одно из самых популярных на умных устройствах Sber, и мы рады, что пользователи теперь смогут получить доступ к уже полюбившимся многим возможностям виртуальных ассистентов и в приложении СберЗвук», - сказал Константин Круглов, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices.

«Сегодня виртуальные ассистенты и голосовое управление сервисами и устройствами уже становятся неотъемлемыми атрибутами жизни. В большинстве случаев люди совмещают прослушивание музыки с другими делами — пробежкой, поездкой за рулем, готовкой ужина, игрой с детьми или работой — и в такие моменты гораздо удобнее дать команду голосом. Благодаря речевым технологиям и искусственному интеллекту, аудиальные сценарии еще теснее переплетаются с бытовыми, а пользователь получает возможность больше успевать за день, затрачивая минимум усилий. Скоро ассистенты Салют в приложении СберЗвук научатся регулировать громкость, выяснять предпочтения и настроение пользователей и многое другое. Все это позволит максимально облегчить управление аудиальным контентом и повысить уровень комфорта пользователя. В результате граница между потреблением аудио контента и взаимодействием с ассистентом практически сотрется, а пользователь будет бесшовно переходить к другим сервисам Сбера и партнеров его экосистемы и “возвращаться” обратно в СберЗвук», - сказал Михаил Ильичев, генеральный директор аудиосервиса «СберЗвук».