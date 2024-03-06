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Аналитика МТС: россияне стали реже покупать технику Apple к 8 марта

ПАО «МТС», цифровая экосистема проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии международного женского дня. В этом году спрос на цифровые девайсы в последнюю неделю перед восьмым марта оказался выше, чем в 2023 г., а также перед 14 и 23 февраля 2024 г. В рейтинг популярных товаров впервые не попала техника Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост продаж по сравнению с февральскими праздниками составил от 20 до 35%, а по сравнению с восьмым марта 2023 г. продажи выросли на 38%. В целом, покупатели стали чаще приобретать электронику к праздникам. Так, с первого февраля по четвертое марта продажи увеличились на 49% по сравнению с тем же периодом 2023 г.

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Беспроводные наушники стали лидерами продаж к восьмому марта. Самыми популярной моделью стала Huawei Freebuds SE 2. В то же время, покупатели стали реже дарить устройства от Apple: если в прошлом году в топ-10 популярных товаров по продажам в штуках входили сразу три модели от Apple, то в этом году рейтинг ограничился одной моделью.

В список популярных товаров вошли смартфоны Infinix, Xiaomi и Samsnug, В категории смартфонов покупатели также стали реже дарить устройства от Apple – в отличие от прошлого года бренд не вошел в топ подарков.

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