Айфоны, духи и триммеры: что продают после 23 февраля и 8 марта

Специалисты «Авито» заметили, что после 23 февраля и восьмого марта россияне стали продавать на платформе подарки, которые не пришлись им по вкусу. Среди подаренных вещей — в основном неподходящие по цвету, размеру и другим параметрам гаджеты и одежда. Многое из этого уже активно покупают по всей стране, лидеры спроса — клавиатуры и мыши, микрофоны, а также игры и аксессуары для приставок. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным на 10 марта, пользователи разместили на «Авито» более 30 тыс. объявлений с формулировкой «подарили, не подошло». Так, покупатели получили возможность приобрести практически новые товары — часто даже в нетронутой упаковке — по приятной цене. Например, неподошедший по фасону и цвету джемпер за три тыс. рублей.

Пользователи уже активно покупают невостребованные подарки. Так, после 23 февраля на «Авито» почти в три раза выросли продажи подаренных клавиатур и мышей для компьютера, в 2,5 раза — микрофонов, аксессуаров и игр для приставок. Также в два раза чаще пользователи покупали увлажнители и очистители воздуха, наушники и плееры, которые, очевидно, не пригодились мужчинам. Так, на Авито выставили на геймпад за 900 руб.: продавец поделился, что ему подарили второй, хотя уже есть такой же.

На 85% выросли продажи мужских ювелирных изделий, на столько же — подарочных карт и купонов. На 71% чаще покупали бытовую технику, на 65% — технику для индивидуального ухода, например, триммеры, электробритвы, массажеры. Сейчас на «Авито» продается подаренный триммер для носа и ушей за 750 руб. с комментарием в описании товара «увы, мне такое не надо». Мужчины продают и подаренные на 23 февраля смартфоны — продажи в целом на площадке увеличились на 60%.

Также на 55% выросли продажи парфюмерии, которая не пришлась по вкусу мужчинам. Так, пользователи из Москвы перепродают духи Paco Rabanne за 3,5 тыс. руб. и Dior за 15 тыс. руб. — мужчинам не понравились ароматы. На 32% чаще покупали сумки, рюкзаки и чемоданы, на 19% — часы и на 12% — инвентарь для охоты и рыбалки.

За 9-10 марта пользователи также успели выложить объявления о продаже вещей, подаренных на восьмое марта. За эти два дня по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 3,5 раза выросли продажи подарочных карт и купонов, в 2,5 раза — игр, приставок и аксессуаров к ним, во столько же — пленочных фотоаппаратов. Также в 2 раза чаще стали покупать средства для волос, женскую обувь, аксессуары для планшетов и электронных книг, освежители и очистители воздуха. Помимо прочего, девушки продают на «Авито» духи и косметику.