«Авито Работа»: 8 марта будут работать 23% россиян

Накануне международного женского дня «Авито Работа» в ходе опроса выяснила, что восьмого марта будут работать 23% россиян, при этом 23 февраля трудились почти треть (32%) респондентов. Интересно, что во время грядущего праздника выйти на работу собирается каждая пятая женщина (21%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

В ответ на вопрос о компенсации за работу в выходные дни дамы сказали, что чаще всего получают дополнительные выплаты в соответствии со стандартным размером оплаты труда (45%). Нередко работодатели обеспечивают заработную плату в двойном размере (20%), надбавки и премии за переработки (13%) или дополнительные дни отдыха (5%).

При ответе на вопрос о причинах работы восьмого марта больше половины женщин заявили, что работают по четкому графику, не зависящему от праздничных дней (53%), что распространено в сферах торговли, HoReCa, красоты, искусства и масс-медиа. Нередко дамы говорили о желании заработать дополнительные деньги (19%) и специфике их работы, подразумевающей работу в праздники (16%). 6% опрошенных рассказали, что работодатель сам попросил их выйти в праздники.

В соответствии со ст. 152 и ст.153 Трудового кодекса Российской Федерации не во всех случаях работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Например, если специалист трудится по сменному графику, то его зарплата в праздники может быть в одинарном размере, но при этом он имеет право в любое время взять дополнительный отгул за работу в законный праздник. Правило двойной оплаты также не распространяется на сотрудников с окладом при соблюдении месячной нормы выработки.

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