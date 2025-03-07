Аналитика МТС: россияне скупают iPhone к 8 марта

ПАО «МТС» проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии Международного женского дня. С 1 по 6 марта 2025 г. продажи электроники выросли на 25% в штуках по сравнению с тем же периодом февраля 2025 г. Самыми популярными товарами стали смартфоны Apple. В 2024 г. устройства этого бренда не попали в топ продаваемых гаджетов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В категории смартфонов покупатели стали чаще приобретать устройства от Apple. В первую неделю марта 2025 г. продажи этих смартфонов выросли на 49% в штуках. Самыми популярными моделями стали Apple iPhone 13 128 ГБ, Apple iPhone 16 128 ГБ и Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ. В 2024 г. смартфоны бренда не вошли в рейтинг популярных покупок к 8 марта.

Далее в топе популярных устройств следуют носимые устройства. Продажи смарт-часов и фитнес-браслетов увеличились на 45%. Самой популярной моделью стали умные часы Huawei Watch Fit 3. Топ-3 популярных товаров замыкают беспроводные наушники. Их продажи увеличились на 35%. В этой категории рейтинг возглавили Huawei Freebuds SE 2.

Средняя цена на всю электронику за отчетный период выросла на 8% и составила 16 989 руб. Чаще всего электронику приобретали жители Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и Казани.