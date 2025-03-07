Разделы

Техника
|

Аналитика МТС: россияне скупают iPhone к 8 марта

ПАО «МТС» проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии Международного женского дня. С 1 по 6 марта 2025 г. продажи электроники выросли на 25% в штуках по сравнению с тем же периодом февраля 2025 г. Самыми популярными товарами стали смартфоны Apple. В 2024 г. устройства этого бренда не попали в топ продаваемых гаджетов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В категории смартфонов покупатели стали чаще приобретать устройства от Apple. В первую неделю марта 2025 г. продажи этих смартфонов выросли на 49% в штуках. Самыми популярными моделями стали Apple iPhone 13 128 ГБ, Apple iPhone 16 128 ГБ и Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ. В 2024 г. смартфоны бренда не вошли в рейтинг популярных покупок к 8 марта.

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?
ИТ в госсекторе

Далее в топе популярных устройств следуют носимые устройства. Продажи смарт-часов и фитнес-браслетов увеличились на 45%. Самой популярной моделью стали умные часы Huawei Watch Fit 3. Топ-3 популярных товаров замыкают беспроводные наушники. Их продажи увеличились на 35%. В этой категории рейтинг возглавили Huawei Freebuds SE 2.

Средняя цена на всю электронику за отчетный период выросла на 8% и составила 16 989 руб. Чаще всего электронику приобретали жители Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Открыт заказ на «первый в мире биологический компьютер». Он работает на искусственных человеческих нейронах

Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции

Только включил – и уже на крючке. Доказано: Android-устройства начинают следить за пользователями сразу после покупки

Самая важная в мире компания для производства чипов рвет связи с Китаем. Оковы зависимости почти сброшены

Системы управления самолетами в США «непригодны для эксплуатации». Многим из них 60 лет

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще