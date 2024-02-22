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Самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины

Больше всего на подарки ко Дню защитника Отечества потратят в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев. 29% женщин и 63% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества.

Женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 3,2 тыс. против 4,5 тыс. руб. соответственно. Среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3,6 тыс. руб. (это на 16% больше, чем в прошлом году).

Опрос представителей экономически активного населения мегаполисов показал, то больше всего бюджет на подарки к 23 февраля — в Москве и Санкт-Петербурге (4,2 тыс. и 4 тыс. руб. соответственно). В Красноярске на поздравления потратят в среднем 3,9 тыс. руб., в Краснодаре — 3,8 тыс. руб., в Екатеринбурге — 3,7 тыс. руб.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 359. Время проведения: 2—12 февраля 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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