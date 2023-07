В России создали сервис, где нейросети помогают находить работу и подбирать сотрудников

Российские инженеры разработали платформу для поиска работы с помощью искусственного интеллекта. Это сервис без привычных резюме и описания вакансий. Об этом CNews сообщили представители Boomstarter.

Платформу My new job разработала российская компания, работающая в инновационном центре «Сколково». Сервис использует искусственный интеллект и машинное обучение на базе технологий компании OpenAI: это системы Whisper и ChatGPT-4. В поддержку запуска платформы разработчики открыли краудфандинг на Boomstarter.ru. Участники краудфандинга смогут одними из первых получить доступ к сервису My new job.

На платформе My new job нет привычных описаний вакансий и нет резюме соискателей. Работодатели размещают видеовакансии, а кандидаты в откликах на вакансии записывают видеорезюме. Затем нейросеть распознает текст из видео и с помощью искусственного интеллекта сопоставляет данные откликов с вакансиями.

My new job автоматически распознает и переводит в текст все слова, которые кандидат или работодатель записали на видео. Это делает нейросеть Whisper от фирмы Open AI. Далее система размечает и анализирует полученный текст по заранее заданным параметрам. Нейросеть на базе ChatGPT-4 от OpenAI сопоставляет данных вакансий и резюме. Затем платформа My new job показывает кандидатам подходящие вакансии,а работодателям — кандидатов.

Видеорезюме, обработанные нейросетями, это способ предварительного отбора кандидатов. Он экономит время на будущих собеседованиях. Работодателю становится проще: больше не надо разбирать неподходящие отклики и не нужно делать «холодный» поиск кандидатов.

Платформа My new job уже работает и постоянно самообучается, чтобы лучше распознавать степень соответствия кандидатов и работодателей. Параметры поиска всегда можно изменить вручную и получить больше дополнительных предложений в виде открытых вакансий и резюме кандидатов.