В России представили новый гаджет для автомобилистов

Российские разработчики представили новый автомобильный гаджет Smart Detector. Это новый тип детектора радаров контроля скорости, который работает в связке со смартфоном или головным устройством автомобиля. Об этом CNews сообщили представители разработчиков.

Smart Detector – первый в мире автомобильный радар-детектор, который превращает смартфон в инструмент для обнаружения полицейских радаров и камер. Проект уже запущен на платформе Boomstarter, где каждый может поддержать разработку и принять участие в тестирование и разработке продукта.

Компактное устройство обнаруживает излучение дорожных радаров скорости и отправляет на смартфон водителя предупреждение. Гаджет помогает водителям соблюдать правила дорожного движения, избегать штрафов и чувствовать себя уверенно на дороге.

Сейчас большинство водителей видят в автонавигаторах только камеры скорости, которые были ранее загружены в базы навигаторов. Но они не могут предупреждать о новых радарах: передвижных, мобильных треногах или недавно установленных радарных комплексах.

Привычные навигаторы часто опаздывают с обновлением данных о камерах скорости. А Smart Detector ловит их излучение в реальном времени и предупреждает водителя. Устройство определяет тип радара и интенсивность излучения в среднем на дальности 400-600 м. Гаджет обрабатывает сигнал с активного радара и выводит подробности о нем на экране смартфона или мультимедиа-системы автомобиля в удобном интерфейсе.

Благодаря использованию смартфона в качестве дисплея и вычислительного центра, Smart Detector значительно дешевле классических радар-детекторов.

Размер гаджета – чуть больше спичечного коробка

Smart Detector это российская разработка – от схемотехники до программного обеспечения. Он обнаруживает радары, которых нет в базах навигационных приложений, включая мобильные засады и комплексы, установленные в движущихся автомобилях. Создатели протестировали его в нескольких российских регионах, чтобы проверить его способность регистрировать сигнал от различных типов радаров скорости.

Гаджет работает с множеством популярных навигационных приложений на Android и iOS, а также с головными устройствами автомобилей. Устройство использует популярные навигационные приложения, такие как «Яндекс.Навигатор», Contracam, 2ГИС, «Навител» и другие.

Устройство разработали с учетом потребностей отечественных автомобилистов и тестировали в различных регионах России. Прошивка радарного модуля обновляется по воздуху, это позволяет оперативно реагировать на изменения в сигнатурах радаров и добавлять новые функции.

Разработчики открыли предзаказы на новый гаджет в краудфандинговом проекте на платформе Boomstarter.ru. В проекте авторы также представили подробное описание функционала, технические характеристики и примеры работы устройства.

«Ежедневно миллионы водителей используют навигационные приложения, которые справляются с отображением давно установленных стационарных камер, но бессильны против недавно появившихся радаров и мобильных засад, – сказал Никита Техномод, разработчик Smart Detector. – Наш гаджет решает эту проблему, дополняя функционал навигаторов и помогая водителям соблюдать ПДД и избегать неожиданных штрафов».

Разработчики также представили приложение Smart Detector. Оно позволяет гибко настраивать работу устройства: выбирать профили, которые определяют радары в разных регионах, настраивать звуковые оповещения, включать/отключать детектирование определенных типов радаров. Разработчики предусмотрели автоматическое переключение профилей по GPS.

Гаджет поставляется с адаптером питания в прикуриватель автомобиля с двумя дополнительными USB-разъемами. Установить его в салоне машины можно с помощью крепления на присоске или скотче. Первая партия Smart Detector будет выпущена весной 2025 г. на фабрике в Китае. Первыми пользователями станут участники краудфандинговой кампании.