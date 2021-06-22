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Краудфандинговая платформа Boomstarter запустила голосовой помощник

Российская краудфандинговая площадка Boomstarter запустила голосового ассистента. Он поможет быстро разобраться, как работает краудфандинг, и подскажет, как запустить краудфандинговый проект.

Цифровой помощник Boomstarter доступен на платформе Алиса и активируется голосовой командой «Запусти навык краудфандинг». Далее можно задавать интересующие вопросы голосом и следовать инструкции голосового помощника.

Голосовой ассистент Boomstarter доступен на всех устройствах, в которых есть мобильное приложение Алиса (на Android, iOs и Windows), браузер «Яндекса», «Яндекс.навигатор», а также колонки «Яндекс.станция» и умные колонки других производителей.

Виртуальный консультант распознает естественную речь пользователя, определяет смысл заданных вопросов и генерирует голосовые ответы, которые дублируются в виде текста в чате. Для удобства в диалоге пользователю показываются также кнопки-подсказки с вопросами и прямые ссылки на соответствующие разделы на сайте Boomstarter.

Голосовой помощник делает еще доступнее сам краудфандинг — популярный и простой способ получения финансирования для реализации идей. Технология, понимающая естественную речь, расширяет возможности людей с особенностями здоровья и помогает им быть независимыми. Кроме того, голосовой ассистент стал новым бизнес-инструментом, который позволяет подробно анализировать путь клиента и точнее учитывать его предпочтения. Пользователи голосового помощника Boomstarter в зависимости от их интересов смогут получать специальные предложения и особые условия обслуживания.

«Мы видим рост популярности краудфандинга в России как удобного способа запуска продаж, особенно в период пандемии. И голосовой помощник — это принципиально новый канал связи с аудиторией. Он позволяет получать принципиально новую бизнес-аналитику и видеть в реальном времени, какие именно вопросы интересуют предпринимателей. Плюс голосовой помощник это инклюзивная технология, которая делает краудфандинг еще доступнее. Наряду с Алисой будем запускать наши голосовые помощники и на других платформах», — сказала Мария Балмфорт, генеральный директор Boomstarter.

Эльяс Касми

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