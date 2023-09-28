Российские инженеры запустили сервис для создания презентаций с помощью нейросети

Российские разработчики сделали сервис для создания презентаций на основе искусственного интеллекта. На основе текстового описания робот делает структуру презентации, генерирует тексты, подбирает изображения и верстает слайды. Об этом CNews сообщили представители краудфандинговой платформы Boomstarter..

Сервис presentsimple создает презентации на основе текстового описания. Достаточно описать тематику, которая может быть любой, даже очень узкой и специфичной. Затем в режиме диалога система уточняет пожелания: цели презентации, аудиторию, что обязательно должно быть в тексте. Можно выбрать дизайн слайдов и язык презентации, доступна генерация текста на 36 языках.

Сервис сам создает структуру презентации, подбирает изображения по контексту, генерирует и располагает заголовки, тексты и верстает слайды. Создание одной презентации занимает около двух минут. Пользователь на каждом шаге видит предлагаемые варианты и подтверждает их.

В результате получаются презентации с логичной структурой, вовлекающим текстом и современным дизайном. Итоговый вариант можно скачать в формате PowerPoint и далее работать с ним как обычно.

Система для автоматического создания презентаций работает благодаря интеграции с искусственным интеллектом GPT-4. Шаблоны презентаций разработала студия дизайна Алексея Сметанина, основателя сервиса.

Сервис уже работает, разработчики открыли предзаказы на пакеты презентаций на Boomstarter.

Алексей Сметанин, основатель проекта presentsimple: «Наша студия делает презентации уже пять лет, и мы хорошо знаем главные болевые точки рынка. Людям часто не хватает времени на подготовку презентаций, авторам бывает трудно сформулировать идеи и написать понятные и вовлекающие тексты. Поэтому мы решили создать сервис с нейросетью, которая вдохновляет и решает все этапы задач в создании презентаций. Наш робот уже способен сделать многое, но пока не может сравниться с живым профессиональным дизайнером. Поэтому мы запустили краудфандинг, чтобы на деньги от полученных предзаказов расширить нашу команду разработчиков и внедрить в сервис новые функции».