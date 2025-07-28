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Zapier

Zapier

УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 ИИ меняет рынок труда: соискатели в 2,7 раза чаще ищут вакансии с ИИ-навыками 1
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira 1
23.12.2016 MindManager 2017 для Windows упростит визуализацию задач и проектов 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Zapier и организации, системы, технологии, персоны:

Kaiten - Кайтен Софтвер 18 1
Box inc - box.com - box.net 364 1
GitHub 900 1
Telegram Group 2318 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 327 1
Corel Corporation 336 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13085 1
Webhook - Вебхук - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 13 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 280 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3255 1
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Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 117 1
Таймер - Timer 314 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 954 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5712 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 442 1
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HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 540 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2091 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15822 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4304 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32528 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1308 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9496 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2180 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 2
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
Corel MindManager 2 1
Corel Mindjet MindManager 7 1
Microsoft Windows 16040 1
Google Android 14395 1
Apple iOS 8034 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3007 1
Google Gmail 964 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 160 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 334 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1464 1
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Франция - Французская Республика 7926 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6613 1
Английский язык 6791 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2199 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3572 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
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