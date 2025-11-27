«Работа.ру» и Kaiten: 71% сотрудников сталкиваются с повторением одних и тех же ошибок на работе

Большинство российских компаний продолжают отслеживать ошибки вручную, и такой подход отражается на качестве рабочих процессов: повторяющиеся проблемы отмечают 71% сотрудников. Это следует из опроса сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и системы управления рабочими процессами Kaiten, в котором приняли участие более 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

В большинстве организаций контроль за исправлением ошибок не автоматизирован. Так, 58% респондентов сталкивались с ситуациями, когда за недочетами следили руководители, 56% вспомнили случаи, когда контролировали себя сами, а 54% — когда об ошибках сообщали коллеги. Только 10% отметили, что их компании используют автоматизированные системы, а у 3% недочеты отслеживает ИИ. При этом каждый четвертый сотрудник наблюдает повторяющиеся ошибки на работе регулярно — собственные или коллег, а еще половина — время от времени. Лишь 4% сказали, что такие ситуации у них не возникают.

При этом честно говорить о промахах могут не все. Почти половина опрошенных — 44% — открыто признаются в ошибках, но для 38% решение зависит от реакции руководителя. 13% респондентов предпочитают промолчать.

Когда ошибка уже замечена, то формат ее обсуждения тоже отличается. 44% сотрудников говорят, что в их компаниях ситуации разбирают спокойно, ищут причину и вместе думают над решением. У трети реакция на неточности меняется от случая к случаю, а каждый пятый отмечает, что подобные разговоры проходят в напряженной обстановке и часто сводятся к поиску виноватого.

Когда сотрудники сами замечают ошибку, то 82% чаще всего стараются решить ее самостоятельно, 42% сразу обращаются к руководителю, а 36% советуются с коллегами. Еще 10% предпочитают не афишировать неточности, а 7% ждут, заметит ли кто-то другой.

По мнению сотрудников, обсуждать ошибки в компаниях мешают несколько факторов. Так, 61% считают, что руководители сами не готовы признавать собственные промахи, 52% боятся наказаний, 37% говорят о нехватке времени, а 34% — о страхе выглядеть непрофессионально в глазах коллег или начальства.

«Ошибки — самый честный источник обратной связи, но без прозрачного механизма их разбора сотрудники начинают скрывать свои промахи, а бизнес сталкивается с одними и теми же узкими местами. Поэтому важно отделять человека от действия и разбирать ошибки спокойно, а также фиксировать выводы и улучшать процессы. Результаты исследования только подтверждают: автоматизации и структурности пока не хватает, и от того, как реагирует руководитель, зависит слишком многое. Компаниям может помочь более взвешенный подход: меньше эмоций и страха вокруг ошибок, больше данных и системного разбора», — Алеся Шахова, HR-директор Kaiten.

Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. Размер выборки — более 3,2 тыс. респондентов. Период проведения — ноябрь 2025 г.