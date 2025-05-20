Разделы

ПО Софт
|

В таск-трекере Kaiten теперь можно сохранять карточки, доски и документы в разделе «Избранное»

Таск-трекер Kaiten запустил новую функцию «Избранное» — персональный список объектов, к которым пользователь обращается чаще всего. Обновление уже доступно всем пользователям. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

В меню сервиса для совместной работы команд Kaiten появился раздел, в котором пользователи могут закрепить карточки, доски, документы, папки и пространства. У каждого аккаунта формируется собственный список избранного: добавленные элементы сохраняются в отдельной вкладке и остаются доступными в один клик как с десктопа, так и из мобильной версии.

Раздел размещен на главном экране, рядом с рабочими пространствами и досками. Такое решение было принято на этапе бета-тестирования на основе пользовательских сценариев, чтобы упростить навигацию и сократить время на поиск нужных объектов.

Добавлять элементы в «Избранное» можно одним кликом — через звездочку внутри карточки или соответствующую команду в меню. В списке отображаются до 100 последних добавленных объектов, более ранние скрыты, чтобы не перегружать интерфейс.

В ближайшее время появятся фильтры для более точной и быстрой работы со списком. Сейчас компания собирает аналитику по использованию раздела, чтобы адаптировать дальнейшие улучшения под реальные потребности пользователей.

«Когда работаешь с десятками задач и документов, важно быстро находить нужное. “Избранное” решает эту проблему — рабочие артефакты всегда под рукой, а команды сосредоточены на выполнении задач, а не на навигации» — сказал Владимир Лунев, бизнес-лидер Kaiten.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Опытнейшего программиста заменили нейросетью и больше не берут на работу: «Это только начало волны социальных и экономических катастроф»

Обзор: Российские No-code и Zero-code платформы 2025

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Android превратят в «убийцу» Windows и персональных компьютеров. Опрос

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153