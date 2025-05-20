В таск-трекере Kaiten теперь можно сохранять карточки, доски и документы в разделе «Избранное»

Таск-трекер Kaiten запустил новую функцию «Избранное» — персональный список объектов, к которым пользователь обращается чаще всего. Обновление уже доступно всем пользователям. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

В меню сервиса для совместной работы команд Kaiten появился раздел, в котором пользователи могут закрепить карточки, доски, документы, папки и пространства. У каждого аккаунта формируется собственный список избранного: добавленные элементы сохраняются в отдельной вкладке и остаются доступными в один клик как с десктопа, так и из мобильной версии.

Раздел размещен на главном экране, рядом с рабочими пространствами и досками. Такое решение было принято на этапе бета-тестирования на основе пользовательских сценариев, чтобы упростить навигацию и сократить время на поиск нужных объектов.

Добавлять элементы в «Избранное» можно одним кликом — через звездочку внутри карточки или соответствующую команду в меню. В списке отображаются до 100 последних добавленных объектов, более ранние скрыты, чтобы не перегружать интерфейс.

В ближайшее время появятся фильтры для более точной и быстрой работы со списком. Сейчас компания собирает аналитику по использованию раздела, чтобы адаптировать дальнейшие улучшения под реальные потребности пользователей.

«Когда работаешь с десятками задач и документов, важно быстро находить нужное. “Избранное” решает эту проблему — рабочие артефакты всегда под рукой, а команды сосредоточены на выполнении задач, а не на навигации» — сказал Владимир Лунев, бизнес-лидер Kaiten.