Платформа «Хаб» упрощает интеграцию цифровых решений для бизнеса

Компания ООО «Оператор Газпром ИД» представила маркетплейс цифровых интеграций ГИД – платформу, которая упрощает интеграцию цифровых решений и позволяет компаниям быстро создавать собственные продукты без сложной доработки кода. Об этом CNews сообщили представители «Оператора Газпром ИД».

Современный бизнес сталкивается с долгой и дорогостоящей интеграцией цифровых сервисов: каждый новый инструмент требует согласований, ручной настройки и множества договоров. Хаб решает эти проблемы, предлагая единое цифровое пространство, где поставщики и подписчики могут безопасно подключать решения в считанные клики.

Что делает «Хаб»

Ускоряет подключение API-модулей поставщиков ИТ-решений до нескольких часов, создавая эндпоинты, ключи доступа и организовывая маршрутизацию запросов для последующей интеграции в цифровые витрины.

Без необходимости задумываться самим о технических сложностях управления платежами, выдачи и отзыва лицензий, контролю и аналитике поступлений.

Позволяет комбинировать решения разных поставщиков в едином UI-интерфейсе для последующего встраивания в любые информационные системы без долгих доработок, без глубокого вмешательства в код.

Платформа дает бизнесу скорость и гибкость: новые функции и сервисы подключаются мгновенно, без долгих разработок и согласований. Она снижает затраты за счёт уменьшения ручной работы, ошибок и ресурсов на поддержку интеграций, одновременно обеспечивая прозрачность и контроль через единую систему подписок и лицензий. Благодаря этому компании могут быстро создавать комплексные цифровые продукты из готовых решений разных поставщиков и масштабировать их под свои потребности.

«В условиях растущей конкуренции в цифровом пространстве компании требуют гибкости, скорости и безопасности при работе с программными продуктами. «Хаб» превращает сложные процессы интеграции в простой и удобный конструктор, позволяя бизнесу сосредоточиться на развитии, а не на технической рутине», – сказал технический директор ООО «Оператор Газпром ИД» Сергей Федотов.

Платформа уже доступна для внедрения и использования компаниями любого масштаба.


