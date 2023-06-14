Обман 80 уровня. Первый в истории иранский квантовый компьютер оказался ARM-платой, которая продается в России

Иран представил первый в стране квантовый компьютер, который на поверку оказался платой для разработчиков на базе устаревшего ARM-процессора. Это обычный одноплатный компьютер, и квантовые вычисления он выполнять не умеет и никогда не научится. По сути, Иран попытался обвести вокруг пальца весь мир, но попытка оказалась неудачной – обман вскрылся очень быстро.

И не краснеть

Первый национальный квантовый компьютер Ирана, премьера которого состоялась в начале июня 2023 г., оказался подделкой. Как пишет портал VideoCardz, это всего лишь самая обыкновенная плата для разработчиков на базе процессора ARM.

Во время презентации «квантового компьютера» звучали слова о том, что Иран добился успехов в современных технологиях, и что в будущем квантовые вычисления станут частью оружия нового поколения. Обо всем этом говорил контр-адмирал Хабиболла Сайяри (Habibollah Sayyari), заместитель координатора армии Ирана и бывший командующий ВМС страны.

Во время этой речи Сайяри держал в руках небольших размеров системную плату со множеством компонентов». Именно она и демонстрировалась в качестве нового безымянного иранского квантового компьютера. Редакция CNews убедилась, что если в словах высокопоставленного иранского чиновника и есть правда, то она совершенно не касается квантовых вычислений.

Правда всплыла моментально

Попытка Ирана заявить о себе на весь мир как о стране, освоившей квантовые технологии и сумевшей создать квантовый компьютер размером с материнскую плату от ноутбука с треском провалилась – спустя всего неделю после презентации интернет разоблачил Хабиболлу Сайяри. То, что он держал в руках – это плата для разработчиков модели ZedBoard, разработанная компанией Digilent, и ее может купить любой желающий.

Фото: IranInt При ближайшем рассмотрении квантовый компьютер Ирана не очень-то и отличается от системной платы самого обычного ПК начального уровня

Для этого даже не нужно иметь связи в правительстве Ирана или хотя бы на «черном рынке» – достаточно уметь пользоваться Amazon и быть зарегистрированным в этом магазине. Редакция CNews нашла эту плату в испанском Amazon, где за нее просят около 713 евро (65 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 июня 2023 г.). Даже самые дешевые китайские квантовые компьютеры, предназначенные для образовательных учреждений и занимающие гораздо больше места в пространстве, стоит в несколько раз дороже. CNews писал о них в конце декабря 2022 г.

В Испании плату можно заказать в любой день. На американском Amazon она временно недоступна для приобретения.

Россиян заставляют переплачивать

Покупка ZedBoard на Amazon, испанском или американском, может оказаться трудновыполнимой задачей из-за санкций и проблем с переводом денег за рубеж. Напомним, что в России больше не работают платежные системы Visa и MasterCard – американские, но признанные почти во всем мире.

Фото: VideoCardz Плата в испанском Amazon

Но если очень хочется прикоснуться к «иранскому квантовому компьютеру», то реализовать это желание все же можно. Редакция CNews нашла ZedBoard в нескольких российских интернет-магазинах, но о цене в 65 тыс. руб. в данном случае можно забыть.

В России техника почти всегда стоит значительно дороже, чем за рубежом

Например, один из магазинов на момент выхода материала предлагал ZedBoard за 105,5 тыс. руб. и только по предварительному заказу. Чем обусловлена почти двойная накрутка, в магазине не уточняют. При этом доступная в России версия платы по своим характеристикам не отличается от той, что держал в руках Хабиболла Сайяри.

Кванты с архитектурой ARM

Плата для разработчиков ZedBoard, которую Иран пытался выдать да достижение национального масштаба в квантовых технологиях, на деле представляет собой весьма посредственное с точки зрения производительности решение. Она собрана на процессоре Zynq серии 7000 (модель не уточняется) компании Xilinx, которую в 2020 г. купила AMD, и это морально устаревшее двухъядерное решение с архитектурой ARM на базе ядер Cortex A9. CPU выдает частоту 1 ГГц на пике своих возможностей, работает с оперативной памятью DDR2 и DDR3, хотя сейчас вовсю набирает популярность DDR5, и имеет встроенный контроллер устаревшего медленного интерфейса USB 2.0. Из плюсов – есть контроллер гигабитного Ethernet.

Обзор «первого иранского квантового компьютера»

В дополнение к процессору на плате есть 512 МБ оперативной памяти DDR3 и небольшой модуль флеш-памяти на 256 МБ (именно мегабайтов). Ethernet на 1000 Мбит/с и порты USB 2.0 тоже в наличии.

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Неудавшаяся хитрость Ирана не могла не остаться незамеченной. Как пишет иранское новостное издание IranInt, Пользователи персидских социальных сетей не стали отказывать себе в удовольствии высмеять «первый в истории иранский квантовый компьютер».