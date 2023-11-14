Rutube начал тестировать автоматические субтитры в видео

Директор маркетинговых коммуникаций Rutube Ирина Дорохина объявила, что на видеохостинге появились автоматические субтитры в видео. Пока они работают в тестовом формате на официальном Rutube-канале проекта «Цифровой прорыв». Уже сейчас в любом разговорном видео на канале можно включить автоматически сгенерированные субтитры с помощью соответствующей кнопки в видеоплеере или клавиши «С». Об этом CNews сообщили представители Rutube.

В разработке новой функции, в том числе были использованы решения участников хакатона, на котором Rutube предложил разработать прототип системы автогенерации описаний к видео, чтобы улучшить пользовательский опыт.

В дальнейшем автоматические субтитры появятся для всех видео на национальном видеохостинге.

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Национальный видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-медиа холдинг») — это российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. Rutube доступен на разных устройствах: ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе представлены UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.