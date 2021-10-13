Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0»

Корпорация Nokia объявила о выпуске первого в отрасли решения для промышленных пограничных систем, оснащенного нативной поддержкой облака и предназначенного для критически важных решений. Оно поможет предприятиям ускорить реализацию инициатив по цифровизации своих операционных технологий и сделать новый шаг по пути к «Индустрии 4.0».

Nokia MX Industrial Edge — это новое масштабируемое решение для поддержки приложений и вычислительных нагрузок. Оно представляет собой сочетание вычислительных ресурсов, СХД, проводных и беспроводных сетей, отраслевых приложений и автоматизированных средств управления на базе унифицированной локальной платформы цифровой трансформации ОТ.

«Индустрия 4.0» требует повсеместного внедрения цифровизации и налаженного обмена данными между машинами, оборудованием и другими активами в промышленной среде. Гигантские объемы создаваемых данных и высокая скорость обмена, потребность в автоматизации в реальном времени все чаще вынуждают обрабатывать данные в пограничной среде, как можно ближе к месту их создания. Согласно прогнозу Gartner, к 2025 г. обработка 75% промышленных данных будет происходить в пограничной среде.

Предприятия, внедрившие решение Nokia MX Industrial Edge, смогут использовать преимущества облачной пограничной архитектуры, которая доступная в виде услуги и поддерживает повсеместное развертывание. Она снимает вопросы, связанные со сложностью решений, высокими издержками и требованиям к квалификации специалистов, которые обычно возникают при развертывании, интеграции и управлении жизненным циклом высокопроизводительных вычислительных сред и критически важных сетей. Высокая масштабируемость этой платформы позволяет предприятиям со множеством филиалов (например, логистическим компаниям) использовать идентичный набор технологических решений в каждом филиале, независимо от его размера.

«"Индустрия 4.0" преобразует отрасли, активно использующие разнообразные ресурсы, делая возможной интеграцию и цифровизацию всех процессов и систем в рамках цепочки создания добавленной стоимости на промышленных предприятиях. В результате мы сталкиваемся со взрывным ростом объемов данных. Умение принимать правильные решения на основе этих данных, работая практически в реальном времени, служит основой успеха любых инициатив по цифровой трансформации. Вместе с тем, централизованное облако не позволяет достичь высокой производительности и решить другие вопросы (например, наладить локальное безопасное хранение данных, одновременно защитившись от сбоев подключения к Интернету). Неудивительно, что локальные пограничные решения становятся доминирующей архитектурой для нового поколения приложений ОТ», — отмечает Стефан Литьенс (Stephan Litjens), руководитель подразделения решений Nokia для предприятий.