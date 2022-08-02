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Инновационные «долины» будут отчитываться о своем развитии

Правительство России в начале июня 2022 г. выпустило два постановления, посвященных созданию и функционированию инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), в которых были закреплены формы для заявок на создание новых «долин», требования к содержанию заявок от инициаторов проектов (образовательных, научных организаций или исследовательских центров), а также правила разработки, набор, число и содержание разделов стратегий развития ИНТЦ.

Стратегии развития разрабатываются и утверждаются центрами самостоятельно и необходимы для детального, всестороннего и структурированного планирования в процессе создания и развития «долин». Эти стратегические документы должны включать в себя информацию о методах достижения целей и задач, целевых показателей, планировании финансирования центра, деятельности резидентов, инициатора проекта, фонда и управляющей компании, а также иных лиц, участвующих в проекте. Согласно действующему законодательству, регулирующему деятельность инновационных центров, управляющие компании обязаны ежегодно предоставлять отчеты о реализации стратегий развития. Ранее Минэкономразвития России уже устанавливало формы таких отчетов и теперь вносит в них изменения для приведения в соответствие с требованиями нового постановления Правительства.

Кроме того, Минэкономразвития России разработало приказ о методических рекомендациях по заполнению формы для заявок на создание ИНТЦ. Они касаются описания проекта, планируемых направлений научно-технологической деятельности, целей и задач реализации проекта, компетенций заявителя, а также предложений по комплексному плану развития центра, финансово-экономического и технико-экономического обоснования проекта. Рекомендации нацелены на упрощение процедуры подготовки проектов для потенциальных инициаторов или субъектов Российской Федерации. Приказ будет распространяться на создание ИНТЦ как по предложению инициатора, так и по поручению Президента России.

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«Разрабатываемые Минэкономразвития методические рекомендации по заполнению форм о создании новых «долин» помогут потенциальным заявителям лучше подготовить необходимые материалы и обоснования. Пользуясь этими рекомендациями, они смогут более структурированно и детально подойти к формированию своих заявок, что даст им возможность лучше обосновать целесообразность создания новых инновационных долин и существенно повысит шансы потенциальных инициаторов проектов на успешное прохождение процедуры отбора предложений», – сказал Владимир Довгий, генеральный директор Межведомственного аналитического центра.

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