Минэкономразвития России разработало законопроект, направленный на расширение круга потенциальных инвесторов ИНТЦ

Минэкономразвития разработало проект федерального закона, который расширяет круг потенциальных инвесторов инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), усиливает взаимодействие ИНТЦ с регионами и сокращает административные барьеры в работе центров. Документ опубликован для общественного обсуждения и содержит три ключевые нормы.

Во-первых, определяется статус инвестора ИНТЦ – сейчас такой статус в законе об ИНТЦ не установлен. Законопроект устраняет эту неопределенность и предоставляет инвесторам возможность вкладываться в проекты ИНТЦ сразу по 2 направлениям: в создание, функционирование, оснащение объектов инфраструктуры ИНТЦ (лаборатории, оборудование); в научно-технологическую деятельность участника в соответствии с соглашением.

Во-вторых, регионы смогут входить в состав управляющей компании ИНТЦ, в том числе становиться ее учредителями. Благодаря этому субъекты РФ смогут приоритизировать научные разработки и добиваться проведения исследований в наиболее актуальных для данной конкретной территории отраслях. Более того, регионы смогут направлять средства из своих бюджетов для финансирования таких разработок.

В-третьих, в ИНТЦ упрощается разработка ряда документов, что ускорит принятие решений, необходимых для работы ИНТЦ и сэкономит время их сотрудникам.

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«Федеральный закон, регулирующий создание, статус и деятельность ИНТЦ, был принят еще в 2017 г. Пик создания таких центров пришелся на период 2019-2021 гг., и к настоящему времени в России действуют 9 ИНТЦ. Ключевым ограничением развития данных территорий все это время был вопрос привлечения частного финансирования в строительство инфраструктуры и развитие центров. Так, в июле 2021 г. были расширены возможности инвесторов по оформлению объектов на территории ИНТЦ в собственность, что позволило повысить заинтересованность компаний в финансировании проектов развития ИНТЦ. Минэкономразвития России продолжает последовательную работу по повышению привлекательности инновационных территорий. В поправках в федеральный закон предлагается закрепить статус инвесторов. Также изменения направлены на повышение роли субъектов Российской Федерации в вопросах развития ИНТЦ. Теперь высшие исполнительные органы власти регионов смогут создавать или становиться учредителями фондов и управляющих компаний. Расширяются возможности поддержки проектов за счет региональных средств. Эти изменения позволят привлечь в ИНТЦ финансирование как крупных компаний и госкорпораций, так и дополнительные средства субъектов МСП, стимулируя тем самым создание и производство инновационной продукции и решений, востребованных на внутреннем и внешних рынках и имеющих потенциал импортозамещения высокотехнологичной продукции», – отметил директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов.

«Поскольку большая часть инновационных научно-технологических центров находится на стадии становления, а текущая экономическая ситуация предполагает высокую динамику их развития, сегодня важно максимально упростить взаимодействие создаваемых центров с инвесторами. На наш взгляд, законопроект решает эту задачу. Новые нормы позволят обеспечить необходимую и достаточную гибкость в долгосрочных договорённостях с собственниками земельных участков и объектов инфраструктуры. Это поможет решить задачу по существенному ускорению и внедрению инновационных продуктов, в том числе и в рамках импортозамещения», – отметил директор фонда «ИНТЦ «Композитная долина» Дмитрий Бочкарев.