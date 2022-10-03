Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года

Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. N 369-ФЗ «О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о продлении срока действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории Республики Беларусь»

Ратифицирован протокол, которым на 25 лет продлено действие российско-белорусского соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории Республики.

Радиостанция предназначена для управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот Госсистемы единого времени в интересах всех видов Вооруженных Сил России, радиоподавления сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.

Необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане.

Постановление Правительства России от 19 сентября 2022 г. N 1659 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку проектов создания, развития и (или) модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности»

Утверждены правила предоставления и распределения субсидий регионам на создание, развитие и модернизацию инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности.

В результате УК технопарков полностью или частично возместят затраты, произведенные не ранее 1 января 2020 г. Размер субсидии не должен превышать 50% таких затрат и 300 млн руб. в год (но не более 60 тыс. руб. за 1 кв. метр общей площади зданий, строений технопарка).

Постановление Правительства России от 17 сентября 2022 г. N 1636 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на создание и обеспечение деятельности отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности»

Государство решило просубсидировать создание и обеспечение деятельности отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности. Центр нужен для того, чтобы обнаруживать, предупреждать компьютерные атаки на информресурсы промышленных предприятий, устанавливать причины компьютерных инцидентов, вызванных компьютерными атаками, формировать и актуализировать данные об информресурсах предприятий и др.

Определен перечень субсидируемых расходов, условия получения господдержки.

Постановление Правительства России от 17 сентября 2022 г. N 1635 «Об особенностях функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности в части отбора заявок на создание в информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности сервисов, предусматривающих предоставление (исполнение) государственных услуг и функций, иных необходимых для осуществления внешнеторговой деятельности российскими юридическими лицами и российскими физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) нормами международного права, иных услуг, в том числе возмездных, предоставляемых участникам внешнеторговой деятельности и иным лицам, административных процедур в сфере внешнеторговой деятельности»

С 2023 г. урегулируют отбор заявок на создание в информационной системе «Одно окно» сервисов для предоставления российскому бизнесу услуг в сфере внешнеторговой деятельности.

Заявителями могут быть органы госвласти, госкорпорации, госкомпании, организации, целью деятельности которых в соответствии с законодательством является содействие проведению госполитики и (или) развитию отдельных отраслей экономики.

Отбор организует оператор системы. Соответствующее объявление размещается на его сайте. Приведены критерии отбора заявок. По итогам формируется список подлежащих цифровизации услуг.

Заявители, услуги из заявок которых попали в список, совместно с оператором разрабатывают целевые бизнес-процессы предоставления услуг и календарные планы реализации соответствующих сервисов.

Постановление Правительства России от 16 сентября 2022 г. N 1625 «Об определении случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и Едином государственном реестре юридических лиц, может быть ограничен, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 729 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ФНС будет ограничивать доступ к сведениям ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности и некоторым данным из ЕГРЮЛ в отношении российских организаций, которые попали или могут попасть под санкции. Минфин будет вести непубличный перечень таких лиц. Определены основания и порядок включения в перечень и исключения из него. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Постановление Правительства России от 16 сентября 2022 г. N 1624 «О порядке ограничения и возобновления доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»

Правительство установило новые правила ограничения и возобновления доступа к информации, содержащейся в госинформресурсе бухгалтерской отчетности.

Доступ к информации может быть ограничен в следующих случаях: организация включена в сводный реестр организаций ОПК; организация включена в перечень стратегических предприятий и организаций; организация включена в перечень резидентов; организация включена в перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные иностранными государствами; решение об ограничении доступа к информации принято Банком России либо Правительством.

Доступ к информации ограничивается на основании электронного заявления в ФНС, которая в течение трех рабочих дней ограничивает доступ.

В связи с поправками в закон о бухгалтерском учете утратило силу правительственное постановление, которым резиденты из установленного ФНС перечня были освобождены от представления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Постановление Правительства России от 12 сентября 2022 г. N 1596 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики" на финансовое обеспечение ее деятельности»

Уточнены правила субсидирования деятельности Информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Установлено, что соглашение о финансировании должно также предусматривать возможность возмещения за счет субсидии расходов центра, фактически понесенных им в текущем финансовом году за счет собственных средств до заключения соглашения. Документы, подтверждающие такие расходы, нужно представить в территориальный орган Федерального казначейства.

Постановление Правительства России от 7 сентября 2022 г. N 1578 «О сроках одновременного использования единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, и государственных информационных систем органов и организаций, указанных в статье 10 Федерального закона "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации", при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций в переходный период»

В России было решено создать федеральный регистр сведений о населении страны. До конца 2025 г. установлен переходный период.

В течение переходного периода разрешено одновременно использовать единый регистр и государственные информационные системы при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства России от 3 сентября 2022 г. N 1557 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности", г. Москва, в целях финансового обеспечения мероприятий по информационной и консультационной поддержке осуществления бесперебойных внешнеторговых операций»

Информационно-аналитическому центру по вопросам внешнеторговой деятельности решено выделить субсидию на информационную и консультационную поддержку российских организаций при проведении внешнеторговых операций. Правительство России определило условия предоставления средств, перечень финансируемых расходов.

Постановление Правительства России от 3 сентября 2022 г. N 1555 «Об утверждении Правил разработки и размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" интерактивных форм сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием»

Правительство определило правила разработки и размещения на «Госуслугах» интерактивных форм сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием.

Интерактивная форма готовится в среде разработки. Там же формируется техническое описание. Интерактивная форма должна состоять из шагов. Шаг может включать вопросы с вариантами ответов. Последовательность шагов для каждой из возможных комбинаций ответов на вопросы составляет сценарий заполнения интерактивной формы.

При заполнении полей могут использоваться данные из личного кабинета заявителя.

Постановление Правительства России от 2 сентября 2022 г. N 1553 «Об утверждении Правил представления информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней»

С 1 марта 2023 г. вводится новый порядок предоставления информации в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. Он заменит правила 2014 г. и будет действовать до конца 2024 г. Учтены поправки, внесенные в Лесной кодекс России. Прежний порядок признан утратившим силу.

Постановление Правительства России от 27 сентября 2022 г. N 1695 @О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в автономную некоммерческую организацию "Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"»

Условием предоставления субсидии является соответствие дирекции на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, установленным требования. Разрешена реорганизация в форме присоединения к дирекции другого юрлица. Уточнено содержание соглашения и перечня документов, необходимых для получения субсидии.

Минэкономразвития проверяет соблюдение дирекцией порядка и условий предоставления субсидий, в т. ч. в части достижения результата ее предоставления, а также проводит мониторинг достижения таких результатов. Органы госфинконтроля осуществляют проверки в соответствии с БК России.

Распоряжение Правительства России от 7 сентября 2022 г. N 2565-р

Правительство установило перечень сведений, документов и материалов, содержащихся в лесном госреестре, доступ к которым можно будет получить на сайте уполномоченного органа госвласти или подведомственного ему бюджетного госучреждения. В список вошли сведения о лесничестве и лесном участке, лесные планы регионов, лесохозяйственные регламенты лесничеств, акты лесопатологических обследований и другая информация. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства России от 7 сентября 2022 г. N 1576 «О внесении изменения в пункт 8 Положения о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"»

В перечень функций централизованных подсистем системы «Электронный бюджет» дополнительно включено: формирование федеральной адресной инвестпрограммы, внесение в нее изменений, а также формирование, представление, согласование и утверждение документов и сведений при ее формировании и реализации (за исключением документов и информации, содержащих гостайну, обмен которыми осуществляется на бумаге); формирование, ведение, хранение и обмен документами при проведении проверки инвестпроектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет федерального бюджета, в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых для осуществления капвложений.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 26 сентября 2022 г. N 712 «О рекомендованном перечне приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и операторов связи в квалифицированных кадрах»

Минцифры составило рекомендованный перечень специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов ИТ-компаний и связи.

Список включает 195 наименований специальностей и направлений подготовки, среди которых – математика, статистика, физика, химия, астрономия, компьютерные и информационные науки, астрономия, химия, биология, архитектура, строительство, прикладная информатика, программная инженерия, менеджмент, информационная и компьютерная безопасность, обеспечение законности и правопорядка, радиотехника, экономика, реклама, финансы и кредит. Это специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 г. (актуальные), и те, по которым обучались раньше.

При заполнении заявления на портале госуслуг необходимо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и сверить ее актуальное наименование, которое и требуется указать в заявлении. Ведомство обращает внимание на то, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи сами по себе не дают права на освобождение от призыва – необходимо также выполнять критически важные функции.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 26 сентября 2022 г. «Форма подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации»

Минцифры запускает на «Госуслугах» сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Заявление должен сформировать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится.

Представлены инструкция и пример заполнения формы-подтверждения.

Чтобы претендовать на отсрочку, сотрудник должен отвечать следующим условиям: работать в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днем; иметь соответствующее высшее образование для выполнения своих обязанностей; являться сотрудником аккредитованной Минцифры ИT-компании или оператора связи, имеющего лицензию.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? Инновации для промышленности

Приказ Федеральной налоговой службы от 16 сентября 2022 г. N ЕД-7-15/839@ «Об утверждении рекомендуемых форматов перечня документов к требованию о представлении документов (информации), направляемому кредитным организациям, и ответа на требование о представлении документов (информации), направляемое в налоговый орган кредитными организациями в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи»

Должностное лицо налогового органа, проводящее проверку, вправе истребовать в т. ч. у лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, страховых взносов, налогового агента), эти документы (информацию) или сведений о конкретных сделках.

ФНС утвердила рекомендуемый электронный формат: перечня документов к требованию о представлении документов (информации), направляемому кредитным организациям; ответа на требование, направляемое кредитными организациями в налоговую.

Приказ вступает в силу с 1 октября 2022 г.

Антон Смирнов, AI Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды» Искусственный интеллект

Приказ Министерства экономического развития России от 2 сентября 2022 г. N 472 «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению форм предложения о создании инновационного научно-технологического центра и информации субъекта Российской Федерации о создании инновационного научно-технологического центра»

Разработаны рекомендации по заполнению форм предложения и информации региона о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ).

ИНТЦ – это совокупность организаций, нацеленных на научно-технологическую деятельность, и иных лиц, обеспечивающих работу центров, действующих на определенной Правительством России территории. ИНТЦ создаются по инициативе вузов или научных организаций, соответствующих установленным Правительством России критериям.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 28 сентября 2022 г. «Сотрудники ИТ- и телеком-компаний подали уже более 1500 заявлений на отсрочку»

Минцифры выявило ряд ошибок при подаче заявлений специалистами ИТ- и телеком-компаний на отсрочку от мобилизации. Например, используется скорректированный шаблон формы-подтверждения. Разъяснено, что использовать нужно форму, скачанную из телеграм-канала Минцифры. Еще одна ошибка – сотрудники при подаче заявления прикладывают в файле .sig некорректную электронную подпись. Министерство рекомендует подписывать файл усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора, выданной ФНС, и прикреплять к заявлению именно этот файл .sig.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 28 сентября 2022 г. «Отвечаем на вопросы про заполнение формы по отсрочке на "Госуслугах"»

Минцифры ответило на вопросы по заполнению формы на отсрочку от мобилизации на портале госуслуг.

При подписании формы-подтверждения коммерческие организации могут использовать электронную подпись, выданную ФНС, а госучреждения – Казначейством. Важно: ЭЦП должна быть выдана именно на юрлицо.

Для файлов CSV указаны кодировка и используемые разделители.

Правильность заполнения файла после сохранения можно проверить в текстовом редакторе – например, в блокноте.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 28 сентября 2022 г. «Для операторов связи: уточнение по отсрочке от мобилизации»

У оператора должна быть хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг связи. Без этого не попасть в список компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку.

Если при заполнении формы на портале госуслуг нет вашей компании, то нужно обратиться на почту help_svyaz@digital.gov.ru. Минцифры совместно с Роскомнадзором проведут проверку и оперативно дадут ответ. При наличии лицензии компанию незамедлительно внесут в список.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 27 сентября 2022 г. «Что делать, если вы не нашли свою специальность?»

Минцифры был составлен список приоритетных специальностей в сферах ИТ и связи для получения отсрочки от мобилизации. С 27 сентября 2022 г. на «Госуслугах» запускается сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Министерство разъяснило, как действовать, если сотрудник не нашел свою специальность в списке.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 27 сентября 2022 г. «На "Госуслугах начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов»

Сообщается, что на портале госуслуг заработал сервис по приему заявлений на освобождение сотрудников ИТ и телеком-компаний от призыва в рамках мобилизации.

Нужно будет указать информацию о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность), о высшем образовании (наименование вуза, специальность, серию и номер диплома), о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки). Также необходимо приложить полученную в отделе кадров форму-подтверждение от работодателя.

Первые списки планируют направить в Генштаб 29 сентября 2022 г.

Информационное сообщение Минфина России от 27 сентября 2022 г. «О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал»

Минфин сообщает о приостановлении с 26 сентября 2022 г. действия росийско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Это связано с нарушением Латвией своих обязательств по соглашению.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 23 сентября 2022 г. «Специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации»

Минцифры поддержало решение Минобороны предоставить отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики. Это касается в т. ч. специалистов ИТ-отрасли, связи и медиа. Разъяснено, о каких конкретно сотрудниках идет речь. Минцифры уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 21 сентября 2022 г. «Вниманию средств массовой информации и иных информационных ресурсов»

Роскомнадзор рекомендует при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории России, использовать информацию и данные, полученные исключительно от органов власти. До выпуска материалов редакции СМИ должны устанавливать их достоверность. Ведомство напоминает об ответственности за распространение ложной информации.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 20 сентября 2022 г. «Граждане могут сообщить на Госуслугах об ошибочно выставленных приставами долгах»

На портале госуслуг запущен новый сервис в рамках подачи заявлений и ходатайств в ФССП. Граждане могут подать заявление о том, что на них по ошибке числится чужой долг. Например, это может понадобиться, если заявителю пришел долг гражданина с полностью совпадающими ФИО.

Услуга стала доступна в рамках развития суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Он помогает гражданам удостовериться в отсутствии долгов и ограничений из-за непогашенных задолженностей. С помощью суперсервиса можно погасить долги и подать обращения, например, о продлении сроков исполнительного производства.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 сентября 2022 г. «На сайте Роскомнадзора доступны формы для подачи уведомлений от операторов персональных данных»

На сайте Роскомнадзора доступны специальные электронные формы подачи уведомлений: об утечке персональных данных; о трансграничной передаче персональных данных.

С 1 сентября 2022 г. операторы, осуществляющие обработку персональных данных, должны уведомлять Роскомнадзор об утечках, а также о трансграничной передаче персональных данных.

Оператор, допустивший утечку, обязан в течение 24 часов сообщить об этом в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить результаты внутреннего расследования инцидента.

Новый порядок трансграничной передачи данных будет применяться с 1 марта 2023 г. Но операторы, которые уже сейчас передают данные за границу, обязаны направлять в Роскомнадзор уведомление о трансграничной передаче до этой даты, чтобы в дальнейшем не приостанавливать свою деятельность. Уведомлять необходимо один раз для каждой страны, в которую будут передаваться данные, а не о каждой транзакции.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 сентября 2022 г. «Об изменениях в законодательстве о персональных данных»

С 1 сентября 2022 г. вступили в силу изменения в Закон о персональных данных. Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных (за некоторым исключением).

Формы уведомлений будут утверждены Роскомнадзором. До этого оператор вправе заполнить форму уведомления на Портале персональных данных или направить уведомление на бумаге.

После вступления в силу новой формы оператор может направить уведомление о внесении изменений в ранее представленные сведения.

Предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных не определен. Таким образом, 1 сентября не является крайним сроком подачи уведомления.

Новые правила трансграничной передачи персональных данных будут применяться с 1 марта 2023 г., но операторы, которые уже сейчас передают данные за границу, обязаны уведомлять Роскомнадзор до этой даты через Портал персональных данных или в письменном виде.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31 агуста 2022 г. «Электронные формы заявлений»

С 1 сентября 2022 г. вступили в силу изменения в Закон о персональных данных, обязывающие операторов уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных. Исключение составляют случаи, когда данные обрабатываются для защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности или без средств автоматизации.

Формы уведомлений утвердит Роскомнадзор. До этого оператор может заполнить форму уведомления на портале персональных данных ведомства или направить его в территориальное управление Службы по месту своей регистрации на бумажном носителе по ранее утвержденной форме. На портале уведомление можно сформировать и отправить в бумажном или электронном виде.

После утверждения новой формы оператор может направить уведомление о внесении изменений в ранее представленные в реестр сведения. Предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных не установлен.

Также с 1 марта 2023 г. будет применяться новый порядок трансграничной передачи персональных данных При этом операторы, которые уже сейчас передают данные за границу, обязаны направить в Роскомнадзор уведомление о трансграничной передаче до этой даты через портал персональных данных или в письменном виде.

Мониторинг подготовлен специалистами компании «Гарант». С полными текстами документов можно ознакомиться в системе ГАРАНТ