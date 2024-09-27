Компания – резидент «Сириуса» разработала научно-техническую социальную сеть

Резидент Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус» компания «Нейро-Мастер» создала новую социальную сеть Nayka. Бета-версия приложения уже появилась на RuStore и на сайте nayka.pro. Об этом CNews сообщили представители «Сириуса».

Платформа предназначена для ученых и любителей науки, которые хотят обмениваться информацией, сотрудничать и развивать свои знания. Пользователь может зарегистрироваться как ученый или читатель. Ученые смогут публиковать на платформе свои новые работы и писать рецензии, а читатели найдут на платформе проверенные статьи. Все вышедшие материалы будут проходить контроль соответствия научным стандартам. Это позволит использовать их в работе и учебе, не беспокоясь за качество и достоверность, а еще сократит время на поиск нужной информации. Социальная сеть включает разделы «Наука» с рубрикатором, «Советы» с объявлениями о научных событиях, «Журналы», где расположены научные издания, одобренные Высшей аттестационной комиссией России, а также чат, где пользователи могут общаться с коллегами со всего мира, заводить полезные знакомства и находить новые идеи для исследований.

«Катализатором создания Nayka стал разговор с друзьями-учеными из Университета “Сириус”. Мы обсуждали идею отдельного информационного ресурса, где можно публиковать научные статьи перед размещением в журнале и получать на них рецензии в открытом формате, это будет полезно как для автора, так и для читателя. Бета-версия – это открытый тест приложения, который поможет нам получить необходимую обратную связь от пользователей по качеству работы. Сейчас мы готовим обновление приложения с функцией поиска. Также в новой версии улучшим дизайн, чаты и скорость загрузки разделов», – сказал научный руководитель компании «Нейро-Мастер» Иван Шеков.

За несколько дней работы приложения в новую социальную сеть пришли несколько десятков ученых и научно-технических организаций, а также больше 100 читателей.