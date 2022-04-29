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Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход»

Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход», подведомственного учреждения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители НИИ «Восход».

С 29 ноября 2021 г. Максим Рымар исполнял обязанности директора Института. До прихода в НИИ «Восход» он был министром госуправления, ИТ и связи Московской области.

НИИ «Восход» – стратегический партнер государства в области информационных технологий с 1972 г., имеет исключительные компетенции в сфере разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных информационных систем федерального значения.

«Сегодня НИИ “Восход” создает ИТ-решения для органов власти, развивает новые форматы эффективного взаимодействия между государством и обществом. Ключевые направления деятельности НИИ “Восход” – это разработка и эксплуатация информационных систем для госсектора, создание решений в области информационной безопасности, в том числе средств криптографии, а также создание и развитие ИТ-архитектуры и цифровых платформ. У Института есть уникальная экспертиза и научно-техническая база, которые позволяют реализовывать проекты федерального масштаба и разрабатывать решения, не имеющие аналогов как в стране, так и в мире. Наша задача – оптимизировать процессы производства, повысить эффективность работы Института за счет системного подхода, внедрения проектного управления», – сказал Максим Рымар.

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Максим Рымар

В НИИ «Восход» реализуются такие проекты, как государственная автоматизированная система «Выборы», система паспортно-визовых документов нового поколения, типовые облачные решения по автоматизации контрольно-надзорной деятельности, системы электронного документооборота, Национальный удостоверяющий центр и др.

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Максим Рымар с 2001 г. работает в сфере ИТ, с 2008 г. – на руководящих должностях. В 2017 г. Максим Рымар был назначен заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в сентябре 2018 г. возглавил ведомство.

Под руководством Максима Рымара в Подмосковье в 2019 г. был создан первый в стране Центр управления регионом (ЦУР). Работа ЦУРа охватывает 30 направлений, анализирует проблемы и вырабатывает меры по их недопущению. По поручению Президента России Владимира Путина ЦУРы открыты во всех субъектах страны.

За время работы Максима Рымара на посту министра госуправления, ИТ и связи Московской области в регионе был организован переход на цифровое телевидение, оцифровано и введено в эксплуатацию боле 60 новых госуслуг и сервисов, открыто 24 новых МФЦ и принято более 57 млн обращений за госуслугами в центрах «Мои Документы». В 2020 г. под руководством Максима Рымара впервые в России применен искусственный интеллект для обслуживания горячей линии по коронавирусу 122.

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