НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО для портативных комплексов для предоставления услуги по выдаче загранпаспортов

НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК России на разработанное прикладное программное обеспечение для программно-технического комплекса «Портативный комплекс регистрации биометрических параметров» для использования в МФЦ.

Разработанная система предназначена для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации. С ее помощью услуга выдачи загранпаспортов, содержащих электронный носитель, может быть оказана в том числе маломобильным гражданам и жителям, проживающим в отдаленных населенных пунктах.

Сертификат подтверждает соответствие прикладного программного обеспечения портативного комплекса требованиям к установленному уровню доверия, а также удостоверяет, что функции защиты информации в его составе реализованы корректно.

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«Сертифицированные механизмы идентификации, аутентификации и разграничения доступа, усиленные применением криптографических технологий, обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к персональным данным граждан, что особенно важно при выездном обслуживании вне объектов МФЦ – для маломобильных граждан и в других ситуациях», – отметил директор НИИ «Восход» Максим Рымар.