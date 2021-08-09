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В НИИ «Восход» назначена исполняющая обязанности директора

В Минцифры сообщили CNews о том, что исполняющим обязанности директора НИИ «Восход» назначена Наталья Егорова.

«По заказу Минцифры России и в интересах общества «Восход» реализует крупнейшие ИТ-проекты, часть их них предусмотрена национальной программой «Цифровая экономика». Перед институтом стоит задача максимально использовать научно-технический и производственный потенциал с тем, чтобы работы выполнялись качественно и в срок», - прокомментировала Наталья Егорова.

Павел Грязнов, ранее исполняющий обязанности директора, продолжит работать в «Восходе» в должности заместителя директора.

Наталья Егорова родилась 30 марта 1979 года в Ивановской области. В 2001 году окончила Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности экономика и управление на предприятии. В 2007 - негосударственное образовательное учреждение «Московский институт экономики, менеджмента и права» по специальности юриспруденция.

С 1998 года работала в коммерческих структурах. В 2014 году была назначена заместителем президента - руководителем аппарата президента некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».

С 2014 года Наталья Егорова работала в Правительстве Московской области сначала в должности советника министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, затем – советника вице-губернатора Московской области.

В 2018 году назначена первым заместителем министра экологии и природопользования Московской области, позднее – первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 2019 года занимала пост министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В 2020 году назначена советником министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Владимир Бахур

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