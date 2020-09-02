Количество компаний с удаленкой из-за эпидемии коронавируса с мая уменьшилось в два раза

SuperJob выяснила, сколько работодателей продлили режим удаленной занятости и сотрудники каких сфер деятельности продолжают работать из дома. В опросе приняли участие представители 700 компаний из всех округов страны.

За 3 месяца число компаний, практикующих удаленную занятости в связи с эпидемией COVID-19, уменьшилось вдвое: 59% в мае и 28% сегодня.

В настоящий момент из дома чаще всего работают программисты: в 22% компаний, где действует дистанционная занятость. Судя по комментариям, некоторые работодатели даже сумели извлечь выгоду из сложившейся ситуации: «Так удобнее привлекать больше специалистов для работы над проектами. Больше, чем может вместить офис. Мы IT-компания».

Бухгалтеры работают дистанционно у 19% работодателей, HR-менеджеры и кадровики — в 17% компаний. Отдел продаж трудится на удаленке в 16% организаций, служба маркетинга — в 11%, call-центр — также в каждый девятой компании. Снабженцы работают дистанционно в 7% компаний, проектировщики — в 6%, юристы — в 4%. Весь офисный персонал на удаленке у 5% работодателей. В числе других способов разделения персонала работодатели нередко рассказывали, что вывели часть компании на дистанционную занятость, ориентируясь не на принадлежность специалистов к той или иной сфере деятельности, а на возраст (на дому остались специалисты старше 65 лет) или удаленность работы от дома (на работу приходят те, кто добирается к месту службы пешком или на личном автомобиле, те же, кто ранее приезжал на общественном транспорте, оставлены на удаленке).