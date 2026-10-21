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ТМХ Коломенский завод Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева

ТМХ - Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева

Коломенский завод является ч производителем магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока и основным поставщиком среднеоборотных дизельных двигателей для нужд ключевых отраслей экономики страны.

СОБЫТИЯ

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21.10.2026 «Кит-системс» масштабировал сетевую инфраструктуру в Коломенского завода 1
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1
05.09.2008 Доходы «ТТК-Центра» выросли на 12% 1
04.06.2008 Форум «Белые Ночи САПР`2008»: итоги 2
17.09.2003 В Петербурге открылась выставка технологий автоматизации производства 2
06.03.2003 "Аскон" объявил об итогах деятельности в 2002 году 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

ТМХ и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 492 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 649 2
Компас 20 2
САПР-Альфа 2 1
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 35 1
ТМХ - Рейлкомп 1 1
Делкам-Урал 3 1
DPSI - DP Solutions 3 1
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 1
SAP SE 5633 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 1
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Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 30 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
ТТК Центр - ЦентрТрансТелеком 20 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
Искра НПО 6 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 161 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 29 2
Telesino Limited - Телесино Лимитед 1 1
ВПМЗ - Вятско-Полянский машиностроительный завод - Молот-оружие 4 1
Пензадизельмаш - Пензенский дизельный завод 2 1
ТМХ Аргентина 1 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
ТМХ - ОЭВРЗ - Октябрьский электровагоноремонтный завод 2 1
МАПП ПИ - Мордовагропромпроект Проектный институт 1 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
Пивоварни Ивана Таранова 11 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
ТМХ - Трансконвертер 2 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1564 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Фаберлик - Faberlic 116 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 75 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 159 1
МТЗ Трансмаш 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 46 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 11 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Красный октябрь 33 1
Проект-техника НПП 6 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - ОНОС - Орский НПЗ 6 1
Центросвармаш 1 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
ТМХ - БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
Норникель - Институт Гипроникель 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5878 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
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