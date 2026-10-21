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ТМХ Коломенский завод Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева
Коломенский завод является ч производителем магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока и основным поставщиком среднеоборотных дизельных двигателей для нужд ключевых отраслей экономики страны.
СОБЫТИЯ
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|21.10.2026
|«Кит-системс» масштабировал сетевую инфраструктуру в Коломенского завода 1
|25.05.2018
|Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1
|05.09.2008
|Доходы «ТТК-Центра» выросли на 12% 1
|04.06.2008
|Форум «Белые Ночи САПР`2008»: итоги 2
|17.09.2003
|В Петербурге открылась выставка технологий автоматизации производства 2
|06.03.2003
|"Аскон" объявил об итогах деятельности в 2002 году 1
ТМХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Голиков Александр 18 2
|Назарова Елена 2 1
|Черняков Аркадий 2 1
|Калягина Ольга 4 1
|Шляпкин Евгений 15 1
|Парменова Наталия 63 1
|Касимов Денис 23 1
|Лисин Денис 4 1
|Белинский Алексей 7 1
|Леонтович Алексей 33 1
|Мешалкин Алексей 1 1
|Молчанов Дмитрий 3 1
|Шакиров Руслан 3 1
|Богданов Максим 41 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Оснач Дмитрий 14 1
|Таранов Иван 8 1
|Елистратов Дмитрий 3 1
|СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
|НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
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