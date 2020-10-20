Исследование: облачный рынок в России превысил миллиард долларов в 2019 году

Суммарный объем рынка публичных и частных облаков в России в 2019 г. вырос почти на 27% и составил $1,072 млрд – говорится в исследовании IDC. Доля публичных облаков в общем объеме рынка в 2019 г. – 84,6%. Для этого сегмента характерно наличие большого количества игроков с долей менее одного процента: они составляют почти 70%. Microsoft продолжает занимать первое место среди поставщиков публичных облачных сервисов в России.

Лидерами по потреблению публичных облачных услуг стали ритейл и оптовая торговля, финансовый сектор, промышленное производство, также компании, оказывающие профессиональные услуги. Спрос на решения, адаптированные для конкретных отраслей, растет, и он побуждает поставщиков облачных услуг сосредоточиться на сотрудничестве с разработчиками программного обеспечения, которые специализируются на отраслевых решениях.

«Исследование IDC подтверждает стабильно растущий спрос на облачные решения. Все больше российских компаний осознают, что облако помогает поддерживать непрерывность бизнеса и оперативно адаптироваться к любым изменениям, что фактически является основой их конкурентоспособности, – отметил Александр Липкин, директор департамента технологического развития и поддержки ключевых заказчиков Microsoft в России. – Microsoft предлагает российским компаниям широкий ассортимент облачных сервисов для цифровой трансформации – офисные приложения, платформу для коммуникаций и совместной работы, инструменты интернета вещей, анализа больших данных, ИИ и др., а также собственные и партнерские индустриальные решения, которые можно использовать как в облачных, так и в гибридных сценариях, включая граничные вычисления».

Наибольшей популярностью в сегменте публичных облаков пользуются сервисы, предоставляемые по модели SaaS («программное обеспечение как услуга»), – 61,2%. Доли IaaS («инфраструктура как услуга») и PaaS («платформа как услуга») составили 26,7% и 12,1% соответственно. Однако аналитики отмечают, что крупные предприятия все больше интересуются платформенными решениями, которые поддерживают непрерывность бизнеса и обеспечивают гибкость, тогда как несколько лет назад их интерес лежал только в области облачной инфраструктуры. Таким образом, ожидается, что ближайшие годы PaaS станет самой быстрорастущей категорией.

В качестве одного из главных факторов, стимулирующих рост рынка публичных облаков, IDC выделяет использование аналитики больших данных для решения бизнес-задач, получения конкурентного преимущества и управления рисками. По мнению экспертов, большие данные и искусственный интеллект не только влияют на потребление облака, но и меняют способы использования облачных сервисов. Также аналитики отмечают большой интерес компаний к платформам, включающим среды выполнения и инструменты управления контейнерами. Так, Kubernetes является наиболее популярной технологией, выбранной подавляющим большинством поставщиков, которую они чаще всего предлагают по модели Kubernetes as a service, например, Azure Kubernetes Service (AKS) – один из самых быстрорастущих сервисов в Azure, что, согласно исследованию, может изменить структуру рынка.

«2019 г. подтвердил сформировавшуюся несколько лет назад тенденцию роста интереса к контейнерной виртуализации и использованию ее как основы платформенных решений со стороны потребителей. Это серьезным образом изменит структуру потребления облачных услуг в пользу IaaS и PaaS в ближайшие 5-6 лет, а надвигающийся глобальный экономический кризис только ускорит эту тенденцию, заставляя компании ускорять инновации и использовать платформенные облачные услуги для повышения эффективности своей деятельности», – отметил Дмитрий Гаврилов, руководитель исследований рынка облачных услуг, «IDC Россия и СНГ».