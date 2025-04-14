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Пигачев Алексей
УПОМИНАНИЯ
|14.04.2025
|«Корус Консалтинг» автоматизирует отгрузки и реализацию продукции на мясоперерабатывающем комплексе «Атяшевский» 1
Пигачев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1250 1
|1С 8441 1
|Талина ГК - Атяшевский МПК - Атяшевский Мясоперерабатывающий комплекс - Мордовский бекон - Симбирский бекон - Торбеевский МПК - Саранский МПК - Даурский МК - Мордовский племенной центр - АгроАрдатов - Агроводоканал 6 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 960 1
|SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
|1С:ERP Управление предприятием 592 1
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