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Пигачев Алексей


УПОМИНАНИЯ


14.04.2025 «Корус Консалтинг» автоматизирует отгрузки и реализацию продукции на мясоперерабатывающем комплексе «Атяшевский» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Пигачев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1250 1
8441 1
Талина ГК - Атяшевский МПК - Атяшевский Мясоперерабатывающий комплекс - Мордовский бекон - Симбирский бекон - Торбеевский МПК - Саранский МПК - Даурский МК - Мордовский племенной центр - АгроАрдатов - Агроводоканал 6 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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