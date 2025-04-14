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Семенская Ольга
|14.04.2025
|«Корус Консалтинг» автоматизирует отгрузки и реализацию продукции на мясоперерабатывающем комплексе «Атяшевский» 1
|07.10.2015
|«Корус Консалтинг» автоматизировал управление предприятием в «ТД Седрус» на базе технологий Microsoft 1
Семенская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|1С-Битрикс - Bitrix 587 1
|1С 8373 1
|Microsoft Corporation 24773 1
|Корус Консалтинг ГК 1239 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
|Microsoft Dynamics CRM 544 1
|Microsoft Dynamics 1179 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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