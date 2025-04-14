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Семенская Ольга



14.04.2025 «Корус Консалтинг» автоматизирует отгрузки и реализацию продукции на мясоперерабатывающем комплексе «Атяшевский» 1
07.10.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал управление предприятием в «ТД Седрус» на базе технологий Microsoft 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Семенская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 587 1
8373 1
Microsoft Corporation 24773 1
Корус Консалтинг ГК 1239 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Седрус ТД 2 1
Федеральное казначейство России 1800 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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