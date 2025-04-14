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«Корус Консалтинг» автоматизирует отгрузки и реализацию продукции на мясоперерабатывающем комплексе «Атяшевский»

Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» совместно с ГК «Корус Консалтинг» приступили к автоматизации продаж готовой продукции предприятия. Проект реализуется на базе «1С:ERP Управление холдингом» и направлен на повышение операционной эффективности, а также совершенствование процессов отгрузки. Это позволит масштабировать бизнес, поддерживать увеличение объемов реализации и обеспечивать качественную работу цепочки поставок. Команде предстоит в сжатые сроки запустить критически-значимые для бизнеса функции, чтобы предприятие было готово к сезону пикников, когда спрос на мясную продукцию достигает пика. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

С увеличением объемов продаж мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» принял решение о переходе на современную ERP-платформу, которая поддержит высокий уровень сервиса и прозрачность бизнес-процессов. Внедрение новой системы позволит управлять отгрузками, ускорить обработку заказов и повысить точность планирования поставок. Автоматизация также откроет возможности для дальнейшей цифровизации всей цепочки — от закупки сырья до продаж готовой продукции.

Предприятие обратилось к ГК «Корус Консалтинг», обладающей опытом внедрения ИТ-решений в пищевой промышленности и АПК. Эксперты провели аудит действующей системы и предложили реализовать подход к внедрению новой платформы с фокусом на наиболее критичные области бизнеса. Было решено начать с автоматизации продаж, так как они напрямую влияют на выручку.

Проект начался с моделирования бизнес-процессов и адаптации «1С:ERP УХ». Внедрение включает автоматизацию ценообразования, продаж, обработки заказов клиентов, отгрузок, транспортной логистики и казначейских функций. Благодаря опыту «Корус Консалтинг» в пищевой отрасли, специалисты предложили заказчику преднастроенные решения, включая модуль интеграции с EDI для обмена данными с федеральными розничными сетями, а также инструменты планирования отгрузок, чтобы скоропортящиеся товары с длинным плечом доставки поступали в розничную продажу как можно быстрее. В ближайшее время «1С:ERP УХ» будет интегрирована с SAP EWM, EDI, «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление ветеринарными сертификатами» и другими системами, с которыми работает МПК «Атяшевский».

Команда уже сформировала план запуска системы, предусмотрев все превентивные действия, необходимые для стабильного ввода в эксплуатацию. Поддержка пользователей на выписке при отгрузке с четырех заводов, а также администрирование серверов во время запуска будут осуществляться в круглосуточным режиме и без выходных.

«Проект не только решает задачу автоматизации отгрузок, но и закладывает основу для будущих цифровых инициатив. Важно было выбрать партнера, способного обеспечить стабильный состав команды, занимающейся автоматизацией. Уверены, что сотрудничество с «Корус Консалтинг» будет долгосрочным и продуктивным», — отметил Иван Кемкин, директор по производству МПК «Атяшевский».

«С помощью «1С:ERP УХ» комплекс «Атяшевский» строит гибкую ИТ-инфраструктуру, которая поддержит бизнес в условиях роста, обеспечивая масштабируемость и высокий уровень автоматизации. Это позволит оптимизировать процессы и оперативно адаптироваться к изменениям спроса и объемов производства», — сказал Алексей Пигачев, заместитель директора по ИТ МПК «Атяшевский».

«Цифровизация набирает обороты в пищевой промышленности и АПК, и мы готовы предлагать предприятиям решения, адаптированные к отраслевой специфике. Опираясь на экспертный опыт в области внедрения критически важных бизнес-систем и управления проектами, наша команда обеспечивает надежный запуск ERP даже в условиях жестких сроков и сложных вызовов», — сказала Ольга Семенская, заместитель генерального директора «Корус Консалтинг», директор департамента «».

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