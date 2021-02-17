«Инфосистемы джет» построила ЦОД для интернет-магазина «Утконос»

«Инфосистемы джет» спроектировала и внедрила дата-центр для онлайн-магазина «Утконос». Основная часть решений, задействованных в проекте, произведена компанией Huawei, что позволило обеспечить значительный запас энергоэффективности на ограниченной площади онлайн-ритейлера.

Пандемия COVID-19 стала катализатором экспоненциального роста спроса на доставку продовольственных и непродовольственных товаров, увеличила нагрузку на ИТ-системы e-commerce и, как следствие, выявила потребность в модернизации дата-центров. Онлайн-ритейлер «Утконос», столкнувшись с этой ситуацией весной 2020 г., принял решение о строительстве нового ЦОДа на базе фулфилмент-центра компании в Южном Бутово.

«Собственный ЦОД, уже второй для нашей компании, требовался нам для обслуживания и отказоустойчивого функционирования площадок компании в нашем основном регионе и поддержки региональной экспансии. В результате внедрения мы получили наиболее оптимальное решение, выработанное на основе всех наших потребностей. Гибкую, унифицированную, надежную инфраструктуру, управляемую из “единого окна” системы Huawei NetEco», — сказал Антон Тарабрин, руководитель отдела поддержки и развития инфраструктуры «Утконос онлайн».

Новый ЦОД онлайн-ритейлера состоит из 19 серверных стоек и коммутационного оборудования, расположенного с максимальной плотностью. Добиться эффективного размещения техники получилось благодаря использованию компактных серверных решений от Huawei.

«Продукты Huawei имеют 100% совместимость всех систем, что в свою очередь позволяет осуществлять мониторинг и управление коммутационным, вычислительным и инженерным оборудованием на единой платформе. Благодаря фирменным решениям вендора заказчик получил намного больше возможностей при имеющемся бюджете», — сказал Всеволод Воробьев, руководитель направления ЦОД центра сетевых решений «Инфосистемы джет».

В рамках проекта на территории распределительного центра специалисты «Инфосистемы джет» установили 32 телекоммуникационных шкафа с уровнем защиты IP54 от пыли и влаги. Оборудование в них обеспечено бесперебойным электроснабжением по схеме резервирования 2N. Выделенная мощность под вычислительное оборудование составляет 300 кВа. На данный момент загрузка ЦОДа составляет 30% (~90 кВа) от проектной мощности.

Помимо самого ЦОДа, инженеры «Инфосистемы джет» подключили дополнительные узлы на этажах складского комплекса к единой сети, в которую также были интегрированы периферийные площадки в удаленных корпусах. Защищенные точки доступа позволяют создать опорную сеть, необходимую для подключения клиентских систем и дальнейшей автоматизации складской деятельности магазина «Утконос онлайн».

Сейчас в ЦОДе развернута среда виртуализации. Проект, как и требовалось, был построен с учетом запаса энергоэффективности, поэтому при необходимости доступные ресурсы позволят «Утконосу» перенести на созданную площадку другие информационные системы. Референсная архитектура, доказавшая свою эффективность с точки зрения управления и размещения компонентов, может быть использована для модернизации и строительства центров обработки данных онлайн-ритейлера в будущем.