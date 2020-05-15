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ТМК построит систему интегрированного планирования на базе SAP

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) начала трансформацию процессов укрупненного планирования на базе облачной системы SAP Integrated Business Planning (IBP), развернутой в российском дата-центре. Новое решение позволит компании автоматизировать процессы создания и согласования планов по продажам, производству, закупкам и транспортировке на горизонте до 18 месяцев. Проект будет реализован силами специалистов SAP Digital Business Services.

Построение системы интегрированного планирования позволит ТМК обеспечить гибкость в поведении на быстроменяющемся рынке за счет непрерывного планирования, своевременного ввода актуальных данных о рынке, заказах и имеющихся ограничениях.

Используемое решение включает несколько модулей, в том числе для прогнозирования спроса, сценарного моделирования и автоматизации процесса планирования продаж и операций, оптимизации с использованием различных критериев, а также поддержки взаимодействия участников и контроля над процессом.

В ходе проекта будет автоматизировано создание прогнозов сбыта продукции по месяцам в разрезе групп продукции и рынков сбыта, а также планирования всей цепочки поставок холдинга с учетом данных по запасам и поставке сырья, производственным мощностям и внутризаводской логистике.

«Расширение горизонта планирования и увеличение частоты перепланирования позволит ТМК заблаговременно оценивать потенциальные риски и видеть дополнительные возможности для развития. Помимо этого, мы сможем оперативно реагировать на неожиданные непрогнозируемые события, а также формировать и поддерживать в актуальном состоянии наиболее прибыльный портфель поставляемой на рынок продукции», – отметил Вячеслав Попков, первый заместитель генерального директора – главный инженер ТМК.

«Решение SAP IBP обеспечивает построение эффективных процессов планирования благодаря современным методам хранения и обработки больших объемов данных, а также удобному и функциональному интерфейсу. Помимо этого, система открывает доступ к использованию в будущем передовых методов машинного обучения и алгоритмов расчета различных вариантов интегрированного бизнес-плана. Мы надеемся, что этот проект станет важной составляющей процесса создания цифрового двойника ТМК и позволит компании укрепить сильные позиции на рынке», – сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

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