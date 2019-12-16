ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила оперативную отчетность на «Загорском трубном заводе»

ГК «КОРУС Консалтинг» разработала аналитическое решение для оперативной отчетности о деятельности всех производственных подразделений «Загорского трубного завода». Созданная на платформе Qlik Sense и собственном BPM-решении K-Point комплексная система дает возможность руководству «Загорского трубного завода» получать полное представление о работе предприятия в любой момент времени.

«Загорский трубный завод» – современное производственное предприятие, созданное в Сергиево-Посадском районе Московской области. Производство рассчитано на выпуск прямошовных электросварных труб большого диаметра, его мощность составляет 750 тыс. тонн труб в год. Ключевыми клиентами компании являются предприятия ТЭК.

Завод активно развивается и руководству потребовался удобный инструмент для того, чтобы отслеживать ключевые и влияющие на EBITDA показатели деятельности предприятия. До начала проекта подобные отчеты формировались вручную и предоставлялись в формате презентации в Microsoft PowerPoint. Значительные трудозатраты работников завода на подготовку и форматирование информации, а также различие в подходах к сбору и представлению данных привели ЗТЗ к решению о внедрении системы бизнес-аналитики, которая бы давала возможность оперативно отслеживать информацию о работе промышленного предприятия и унифицировать методологию доступа к данными внутри компании.

В качестве платформы ЗТЗ выбрал Qlik Sense, передовое решение корпорации Qlik, c широкой функциональностью и удобным пользовательским интерфейсом. Для реализации проекта был выбран «КОРУС Консалтинг», партнер Qlik уровня Elite.

Эксперты компании создали единую модель данных, унифицировали сбор и интеграцию информации и разработали единый подход к визуализации отчетов.

Созданная система покрывает восемь основных функциональных областей завода: управление охраной труда и промышленной безопасностью, производство и планирование, расход основных материалов, качественные показатели продукции, простои и ремонты оборудования, энергозатраты, себестоимость и управление персоналом.

Для автоматизации и организации процессов ручного сбора данных для BI было внедрено решение «K-Point | Управление нарушениями и претензиями», построенное на собственной BPM-платформе «КОРУС Консалтинг». Решение помогло обеспечить BI-систему качественными данными по отработке замечаний ОТиПБ на производстве, так как информация теперь поступает не из Microsoft Excel, а из автоматизированной системы. Дополнительно K-Point позволит заводу централизованно управлять поступающими уведомлениями от клиентов по вопросам качества продукции и контролировать весь процесс обработки – от создания новой записи до регистрации их устранения.

«Проект для “Загорского трубного завода” подтвердил опыт нашей BI-команды в промышленной сфере. При его реализации мы постарались учесть все важные факторы: специфику бизнес-процессов производственного предприятия, многообразие источников данных, – а также использовать лучшие практики внедрения Qlik Sense», – отметила Анна Харитонова, руководитель направления BI департамента аналитических решений ГК «КОРУС Консалтинг».

«В предложении “КОРУС Консалтинг” подкупило глубокое понимание специфики BI-проектов. Эксперты корректно подметили частую проблему таких проектов в отсутствии тех или иных данных в транзакционных системах и предложили хорошее решение на платформе K-Point», – сказал Евгений Зайцев, директор по ИТ «Загорского трубного завода».