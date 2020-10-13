D-Wine автоматизировала бизнесс-процессы с помощью «1С:ERP WE»

D-Wine, сеть ресторанного бизнеса и розничной торговли элитными винами в Испании, завершила проект реинжиниринга и комплексной автоматизации процессов с использованием международной версии «1С:ERP WE» (World Edition). В результате D-Wine удалось на 15% сократить затраты на оказываемые услуги и на 50% сократить административные расходы.

Компания D-Wine ведет бизнес на юге Испании, успешно сочетает формат бутик-ресторанов и лаунж-магазинов вина, в которых представлено несколько тысяч сортов от лучших производителей Испании, Италии, Франции, Аргентины, Австралии, Новой Зеландии и США. Бизнес компании динамично развивается, расширяется ассортимент продукции и география бизнеса, появляются новые поставщики.

В определенный момент руководство компании пришло к выводу, что дальнейший рост и развитие компании невозможны без комплексной автоматизации основных процессов. Кроме этого, требовалось изменить сами подходы к управлению бизнесом, стал необходим детальный управленческий учет, требовалось минимизировать внутреннюю бюрократию и максимально сократить бумажный документооборот, основные рутинные процессы необходимо было переложить в информационную систему для минимизации трудозатрат.

Новая информационная система должна была помочь сотрудникам выйти на новый уровень корпоративного развития. Требовалось, чтобы все специалисты, участвующие в процессах торговли, могли максимально оперативно реагировать на малейшие отклонения и проблемы, быстро решать их для поддержания лояльности клиентов с тем, чтобы обеспечить эффективность компании и развитие бизнеса.

Серьезные изменения в организации управления сейчас сложно проводить без современной ERP-системы. Руководство компании провело большую работу по выбору подходящего программного продукта. Были рассмотрены локальные испанские разработки, но их функциональность была ограничена и не покрывала требований бизнеса D-Wine. При анализе ERP-системы европейских производителей выяснилось, что адаптировать их под особенности бизнес-процессов компании будет сложно и трудоемко.

Компании D-Wine требовалась функциональная и при этом очень гибкая система, которая поддержала бы организационные ноу-хау и могла бы развиваться с ростом бизнеса. Поэтому было решено рассмотреть российскую разработку – «1С:ERP Управление предприятием».

Для изучения «1С:ERP» специалистами «1С» был подготовлен макет – прототип информационной системы. Сразу была отмечена возможность быстрой адаптации программного продукта под требования бизнеса, удобный интерфейс на английском языке, широкие функциональные возможности и доступная стоимость лицензий. Выбор был сделан в пользу «1С:ERP», партнером по внедрению стала компания «Райс», официальный партнер фирмы «1С».

Первоначально проект стартовал на версии «1С:ERP» для России, затем, с момента выхода бета-версии международной поставки «1С:ERP WE», был переведен на данную конфигурацию. В ходе проекта были автоматизированы основные операционные процессы: оказание услуг, реализация, закупки, рецептурное производство. Особый акцент был на учете материальных, трудовых, административных затрат.

По итогу перестройки процессов и их автоматизации удалось на 15% снизить затраты по оказываемым услугам, сократить на 50% административные расходы, а оборачиваемость на складах была увеличена на 15%. В рамках финансового блока были автоматизированы внутригрупповые операции, управленческая отчетность и основная регламентированная отчетность в соответствии с законодательством Испании и Евросоюза.

Система на базе «1С:ERP WE» была успешно передана на сопровождение и дальнейшее развитие компании D-Wine. Планируется дальнейшее развитие проекта в области планирования и прогнозирования продаж.

В этом проекте вместе со специалистами компании «Райс» участвовали разработчики отдела ERP фирмы «1С». Полученная обратная связь позволила расширить возможности типового решения «1С:ERP WE» для международных рынков.