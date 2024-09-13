Ноутбуки Infinix Inbook Y3H Max и Inbook Y4H Max уже в России

Компания объявляет о старте продаж в России ноутбуков Infinix Inbook Y3H Max и Infinix Inbook Y4H Max. Эти ноутбуки получили процессор Intel Core H45. Их отличают быстрая зарядка, механический переключатель режимов работы и новая система охлаждения. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Производительность Infinix Inbook Y3H Max и Infinix Inbook Y4H Max обеспечивает процессор Intel Core H45. За автономность отвечают батарея мощностью 70 Втч и быстрая зарядка 100 Вт. Компактный корпус выполнен из алюминиевого сплава, его вес составляет 1,78 кг. Оба ноутбука имеют тонкие рамки вокруг экрана. В верхнюю грань по бокам от веб камеры встроены два светодиода для подсветки лица во время видеозвонков. 16-дюймовый IPS дисплей обладает разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц. Высокую скорость сетевого соединения обеспечивает Wi-Fi 6. Быстрый и безопасный доступ к устройствам осуществляется по отпечатку пальца. Необходимые порты, такие как два USB-C, два USB 3.0 и HDMI, дают возможность подключения широкой линейки периферии.

За производительность Infinix Inbook Y3H Max отвечают процессор Intel Core i5 с 16 ГБ оперативной памяти и встроенный SSD-накопитель на 512 ГБ. Модель Infinix Inbook Y4H Max оснащена более мощным процессором Intel Core i7 13 поколения, объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а постоянной – 1 ТБ. Батарея 70 Втч позволяет использовать устройства в течение всего рабочего дня, а быстрая 100 Вт зарядка позволяет быстро восстановить заряд.

16-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления 60 Гц, соотношением сторон 16:10 и яркостью 300 нит имеет цветовой охват 60% NTSC и углы обзора 178 градусов.

Для смены режима работы не нужно погружаться в настройки. Управлять производительностью Infinix Inbook Y3H Max и Infinix Inbook Y4H Max можно при помощи механического переключателя. Предусмотрено три режима, между которыми можно переключаться в зависимости от текущих потребностей пользователя. Режим Eco экономит энергию и увеличивает время автономной работы. Bal – позволяет балансировать между производительностью и энергопотреблением. Режим Overboost гарантирует высокий отклик приложений и быструю работу.

Делиться контентом легко при помощи функции Seamless Content Sharing PC 3.0. Ноутбуки можно подключить к смартфонам Infinix для быстрого обмена файлами.

Устройства оснащены системой ICE Storm 3.0. Двойные вентиляторы обеспечивают охлаждение даже при выполнении интенсивных задач.

Ноутбуки Infinix Inbook Y3H Max и Infinix Inbook Y4H Max доступны в серебристом цвете в нескольких комплектациях по следующим ценам:

– Infinix Inbook Y3H Max i5 12450H 16/512 ГБ, DOS – 56 990 руб. (50 990 руб. до 16 сентября 2024 г.)

– Infinix Inbook Y3H Max i5 12450H 16/512 ГБ, WIN – 59 990 руб. (55 990 руб. до 16 сентября 2024 г.)

– Infinix Inbook Y4H Max i7 13620H 16 ГБ/1 ТБ, DOS – 73 990 руб. (64 990 руб. до 16 сентября 2024 г.)

– Infinix Inbook Y4H Max i7 13620H 16 ГБ/1 ТБ, WIN – 75 990 руб. (72 990 руб. до 16 сентября 2024 г.)