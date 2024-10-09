Ноутбук Infinix InBook Air поступил в продажу в России

Компания Infinix объявляет о старте продаж компактного ноутбука Infinix InBook Air в России. Вес Infinix InBook Air составляет 1,24 кг, что в сочетании с его небольшой толщиной, позволяет всегда брать ноутбук с собой. Несмотря на минимальную толщину, эта модель оснащена всеми необходимыми портами: пользователю доступны два разъема USB Type-C, два USB 3.2 Gen 1, полноразмерный HDMI 1.4 для подключения внешнего монитора и 3,5 мм с джеком для наушников. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

14-дюймовый IPS дисплей располагает соотношением сторон 16:10, разрешением FHD+ и яркостью 300 нит.

Все версии InBook Air поставляются с процессорами Intel 12 поколения, на выбор доступны опции с i3 1215U, i5 1235U и i7 1255U. За охлаждение процессора отвечает система с компактным вентилятором с 79 лопастями. Толщина лопасти составляет 0,2 мм, такое решение снижает шум и повышает эффективность охлаждения устройства.

Infinix Ноутбук Infinix InBook Air поступил в продажу в России

За автономность InBook Air отвечает аккумулятор емкостью 57 Втч, его хватает примерно на 9 часов работы в типичных сценариях.

Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 ГЬБ в зависимости от комплектации, а постоянной памяти — 256 или 512 ГБ.

InBook Air доступен в нескольких комплектациях по следующим ценам: i3 1215U 8/256 ГБ — 42 990 руб. без ОС, 45 990 руб. с Windows; i5 1235U 16/512 ГБ — 52 990 руб. без ОС, 55 990 руб. с Windows; i7 1255U 16/512 ГБ — 68 990 руб. без ОС, 71 990 руб. с Windows.