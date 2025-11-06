Infinix GT 30 – игровая консоль в вашем смартфоне

Международная технологическая компания Infinix объявляет о пополнении игровой серии GT новым смартфоном GT 30. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Новинка имеет все необходимое для настоящих ценителей мобильного гейминга: яркий дисплей, производительный процессор, быструю зарядку, улучшенную систему охлаждения и специальные GT триггеры для точного и удобного управления в играх. При этом устройство поддерживает 120 FPS во многих популярных проектах и обеспечивает стабильную работу без перегрева.

При покупке GT 30 на старте продаж у пользователей будет возможность получить игровой набор GT Pro в подарок.

6,78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит дарит кристально четкое изображение при просмотре контента. Технология защиты зрения минимизирует нагрузку на глаза, а сертификация IP64 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, превращая GT 30 в надежного спутником в любых условиях.

Сердцем устройства стал 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7400. Он позволяет запускать в стабильных 120 FPS такие игры, как: MLBB, Free Fire, Honor of Kings. А PUBG Mobile и Call of Duty Mobile демонстрируют постоянные 90 FPS. Модель оснащена аккумулятором емкостью 5500 мАч и быстрой зарядкой 45 Вт, что гарантирует длительную работу смартфона и максимальное удобство в использовании. GT 30 поддерживает технологию расширения памяти с 8 Гб до 16 Гб, что позволяет работать с большим количеством ресурсоемких приложений одновременно.

Смартфон оснащен 64 Мп основной камерой и 8 Мп ультраширокоугольным модулем, а также, 13 Мп селфи-камерой.

GT 30 поддерживает множество ИИ функций в играх и оснащена специальной подсветкой, создающей дополнительные визуальные эффекты и управляемой с помощью искусственного интеллекта. В России новинка представлена в четырех цветах – серый, белый, синий и зеленый.

Infinix GT 30 доступен в конфигурации 8 Гб + 256 Гб в магазинах сети DNS и официальном магазине Infinix на WB по цене 22,9 тыс. руб.