Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Infinix GT 30 – игровая консоль в вашем смартфоне

Международная технологическая компания Infinix объявляет о пополнении игровой серии GT новым смартфоном GT 30. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Новинка имеет все необходимое для настоящих ценителей мобильного гейминга: яркий дисплей, производительный процессор, быструю зарядку, улучшенную систему охлаждения и специальные GT триггеры для точного и удобного управления в играх. При этом устройство поддерживает 120 FPS во многих популярных проектах и обеспечивает стабильную работу без перегрева.

При покупке GT 30 на старте продаж у пользователей будет возможность получить игровой набор GT Pro в подарок.

smartfon700.jpg
Игровая серия GT пополнилась новым смартфоном GT 30

6,78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит дарит кристально четкое изображение при просмотре контента. Технология защиты зрения минимизирует нагрузку на глаза, а сертификация IP64 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, превращая GT 30 в надежного спутником в любых условиях.

Сердцем устройства стал 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7400. Он позволяет запускать в стабильных 120 FPS такие игры, как: MLBB, Free Fire, Honor of Kings. А PUBG Mobile и Call of Duty Mobile демонстрируют постоянные 90 FPS. Модель оснащена аккумулятором емкостью 5500 мАч и быстрой зарядкой 45 Вт, что гарантирует длительную работу смартфона и максимальное удобство в использовании. GT 30 поддерживает технологию расширения памяти с 8 Гб до 16 Гб, что позволяет работать с большим количеством ресурсоемких приложений одновременно.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Смартфон оснащен 64 Мп основной камерой и 8 Мп ультраширокоугольным модулем, а также, 13 Мп селфи-камерой.

GT 30 поддерживает множество ИИ функций в играх и оснащена специальной подсветкой, создающей дополнительные визуальные эффекты и управляемой с помощью искусственного интеллекта. В России новинка представлена в четырех цветах – серый, белый, синий и зеленый.

Infinix GT 30 доступен в конфигурации 8 Гб + 256 Гб в магазинах сети DNS и официальном магазине Infinix на WB по цене 22,9 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Концерн «Калашников» освоил серийный выпуск «убийцы» БПЛА - зенитного комлекса «Крона-Э»

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Киберполиция в Москве арестовала владельца популярного Telegram-бота для пробива личных данных

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/