Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook моделью B15

Международная технологическая компания Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook моделью B15 — решением для работы, учебы и повседневных задач. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Xbook B15 – универсальное устройство, которое сочетает в себе мощность, отличную эргономику и современный внешний вид. Ноутбук представлен в трех конфигурациях на разных процессорах. Старшая версия оснащена процессором AMD Ryzen 7 7735HS (8 ядер, 3.2 ГГц), который гарантирует высокий уровень производительности и уверенно справляется с ресурсоемкими задачами.

Устройство в комплектации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти дает быструю загрузку системы и приложений, а также комфортную работу с файлами большого объема.

15,6-дюймовый экран с разрешением 1920×1080 пикселей обеспечивает четкое и детализированное изображение, а вес устройства 1,7 кг делает ноутбук удобным для ежедневного использования и мобильной работы.

Емкий аккумулятор на 50 Втч обеспечивает продолжительное время автономной работы до 8 ч, а модуль быстрой зарядки дает возможность зарядить ноутбук до 30% всего за 20 мин.

Подсветка клавиатуры и яркий экран поддерживают работу даже в условиях слабой освещенности или прямого солнечного света. Оптимальный набор портов предполагает подключение внешних накопителей, мониторов и других периферийных устройств без дополнительных адаптеров. А эффективная система охлаждения не позволяет устройству превышать комфортную для функционирования температуру.

Также пользователям доступны версии Xbook B15 на процессорах AMD Ryzen 5 7535HS (6 ядер, 3.3 ГГц) и AMD Ryzen 5 7540U (6 ядер, 3.2 ГГц), которые предлагают оптимальный баланс производительности для повседневной работы, учебы и мультимедийных задач.

Xbook B15 можно приобрести в магазинах DNS. Xbook B15 R5-7535HS 16+512 доступен по цене 46,99 тыс. руб. Две другие модели примут участие в специальной промо-акции с 25.05 по 30.06 и будут доступны по следующий ценам: Xbook B15 R5-7540U 16+512 — 43,99 тыс. руб. (РРЦ 46,99 тыс. руб.); Xbook B15 R7-7735HS 16+512 — 47,99 тыс. руб. (РРЦ 51, 99 тыс. руб.).