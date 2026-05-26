Разделы

Электроника Ритейл Розница
|

Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook моделью B15

Международная технологическая компания Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook моделью B15 — решением для работы, учебы и повседневных задач. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Xbook B15 – универсальное устройство, которое сочетает в себе мощность, отличную эргономику и современный внешний вид. Ноутбук представлен в трех конфигурациях на разных процессорах. Старшая версия оснащена процессором AMD Ryzen 7 7735HS (8 ядер, 3.2 ГГц), который гарантирует высокий уровень производительности и уверенно справляется с ресурсоемкими задачами.

Устройство в комплектации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти дает быструю загрузку системы и приложений, а также комфортную работу с файлами большого объема.

noutbuk700.jpg
Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook моделью B15

15,6-дюймовый экран с разрешением 1920×1080 пикселей обеспечивает четкое и детализированное изображение, а вес устройства 1,7 кг делает ноутбук удобным для ежедневного использования и мобильной работы.

Емкий аккумулятор на 50 Втч обеспечивает продолжительное время автономной работы до 8 ч, а модуль быстрой зарядки дает возможность зарядить ноутбук до 30% всего за 20 мин.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Подсветка клавиатуры и яркий экран поддерживают работу даже в условиях слабой освещенности или прямого солнечного света. Оптимальный набор портов предполагает подключение внешних накопителей, мониторов и других периферийных устройств без дополнительных адаптеров. А эффективная система охлаждения не позволяет устройству превышать комфортную для функционирования температуру.

Также пользователям доступны версии Xbook B15 на процессорах AMD Ryzen 5 7535HS (6 ядер, 3.3 ГГц) и AMD Ryzen 5 7540U (6 ядер, 3.2 ГГц), которые предлагают оптимальный баланс производительности для повседневной работы, учебы и мультимедийных задач.

Xbook B15 можно приобрести в магазинах DNS. Xbook B15 R5-7535HS 16+512 доступен по цене 46,99 тыс. руб. Две другие модели примут участие в специальной промо-акции с 25.05 по 30.06 и будут доступны по следующий ценам: Xbook B15 R5-7540U 16+512 — 43,99 тыс. руб. (РРЦ 46,99 тыс. руб.); Xbook B15 R7-7735HS 16+512 — 47,99 тыс. руб. (РРЦ 51, 99 тыс. руб.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Скорость самого быстрого в мире FPV-дрона достигла 730 км/ч

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290