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Infinix представляет XPAD 30 Pro в России – планшет с ИИ-инструментами

Компания Infinix представляет XPAD 30 Pro – новый планшет для учебы, работы и развлечений. В центре модели – ИИ-инструменты, которые помогают работать с информацией и учебными материалами, а сам планшет рассчитан на самые разные сценарии – от создания заметок и документов до просмотра контента и игр. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

ИИ-инструменты для учебы и повседневных задач

XPAD 30 Pro получил набор ИИ-функций для работы с учебными материалами и информацией: распознавание задания по изображению с последующим предложением пошагового решения или прямо с экрана, для чего достаточно обвести интересующий объект или фрагмент.

В приложении заметок на базе ИИ объединены инструменты для работы с текстом и изображениями. Они позволяют дополнять записи, на основе набросков создавать полноценные картинки и добавлять в них распознанный с экрана контент. В свою очередь «Помощник по переводу» переводит информацию на язык пользователя, а «ИИ документы» – оцифровывает бумажные документы.

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Infinix

На планшете также предустановлено приложение для чтения электронных книг в форматах PDF и EPUB. А режим разделения экрана позволяет одновременно работать с несколькими приложениями: например, изучать учебную программу и вести конспект. Кроме того, специальные образовательные материалы для детей в приложениях Infinix помогают получать новые знания в удобном формате.

XPAD 30 Pro можно использовать вместе с другими устройствами: опция расширения рабочего стола превращает планшет в дополнительный монитор, а инструменты межустройственного взаимодействия позволяют передавать файлы, использовать общий буфер обмена и переносить данные между экранами.

Экран для учебы, фильмов и игр

XPAD 30 Pro оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, пиковой яркостью 550 нит и соотношением площади экрана к корпусу 85%. Для защиты глаз во время продолжительной учебы или игровых сессий дисплей получил сертификаты немецкого концерна TÜV Rheinland, который подтверждает снижение уровня синего света и отсутствия мерцания для защиты глаз от усталости при долгих сессиях.

За звук отвечает аудиосистема с поддержкой DTS 3D, рассчитанная на просмотр фильмов, игры и другой мультимедийный контент.

Производительность и мобильность

В основе XPAD 30 Pro – процессор MediaTek Helio G200 Ultimate, выполненный по 6-нм техпроцессу. Планшет работает под управлением оболочки XOS 16, оснащается накопителем объемом до 256 ГБ и поддерживает программное расширение оперативной памяти до 16 ГБ. Хранилище можно дополнительно увеличить с помощью карты microSD объемом до 2 ТБ.

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XPAD 30 Pro поддерживает SIM-карты и сети 4G, поэтому пользоваться интернетом можно без подключения к Wi-Fi. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Для мобильного гейминга предусмотрен киберспортивный режим, который помогает оптимизировать фоновые процессы, работу сети и отклик сенсора. Функция всесценарийной обходной зарядки позволяет снизить нагрев устройства во время продолжительных игровых сессий, а технология защиты от ложных касаний сохраняет отзывчивость экрана при контакте с влажными пальцами.

Тонкий корпус и три варианта цвета

Толщина XPAD 30 Pro составляет 6,6 мм, вес – 476 г. Модель будет представлена в трех цветах: фиолетовый, серый и серебряный.

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В России XPAD 30 Pro можно приобрести в магазинах DNS.

Доступные версии и цены: XPAD 30 Pro, 8 + 128 ГБ – 27 999 руб.; XPAD 30 Pro, 8 + 256 ГБ – 29 999 руб.

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