Наушники Realme Buds T110 поступили в продажу в России

Компания Realme объявляет о старте продаж TWS-наушников realme Buds T110 в России. Новинка отличается длительным временем автономной работы — до 38 часов, а также качественным звуком с глубокими басами, эффективным шумоподавлением и стильным внешним видом. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Ключевая особенность новых наушников Realme — возможность долго работать без подзарядки. За это отвечают аккумуляторы с высокой емкостью 40 мАч в каждом наушнике и 440 мАч в зарядном кейсе, а также новейшая версия Bluetooth 5.4 со сниженным энергопотреблением. На одном заряде наушники могут проработать 7,5 часов, а всего 10 минут подзарядки достаточно для использования в течение 150 минут. При прослушивании аудио несколько часов в день, одного заряда хватит на целую неделю.

Чувствительный 10-миллиметровый драйвер в Realme Buds T110 изготовлен из износостойких материалов и позволяет получать более насыщенный и упругий бас. Поддержка технологии Dolby Atmos обеспечивает высококачественный объемный звук, создавая ощущение погружения в прослушиваемую композицию. Это первые в своей ценовой категории наушники, получившие материалы и технологии, которые обычно используются только во флагманских моделях. Кроме того, наушники получили и защиту от влаги по стандарту IPX4 — им не страшны брызги воды и пот.

Наушники Realme Buds T110 поступили в продажу в России

Realme Buds T110 делают общение по телефону комфортнее даже в шумных условиях благодаря микрофону с технологией подавления внешнего шума ENC: она значительно сокращает посторонние звуки и делает голос отчетливо слышимым собеседнику. Новинка также получила игровой режим, который будет незаменим для геймеров: при его использовании задержка звука составляет всего 88 мс против 400 мс в обычном режиме, таким образом звук и видео остаются синхронными даже в самых динамичных играх.

Легкий и компактный кейс Realme Buds T110 удобно и просто использовать: например, автоматический алгоритм обнаружения Bluetooth позволяет наушникам подключаться к смартфону при открытии крышки кейса. Внешний вид наушников отличается современным двухцветным дизайном, сочетающим два цвета — один для обложки, а другой — для внутренней части кейса.

Realme Buds T110 в белом, черном, синем и зеленом цветах уже доступны в магазинах официальных партнеров Realme по цене от 2,49 тыс. руб.