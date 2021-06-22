В России выпущен бюджетный смартфон realme C25

Компания realme представляет realme C25. Новинка получила тройную AI-камеру разрешением 48 Мп с режимом ночной съемки, большой аккумулятор емкостью 6000 мАч, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, восьмиядерный игровой процессор Helio G70 12нм 2,0 ГГц и мультифункциональный NFC. Кроме того, модель прошла немецкую сертификацию на надежность TÜV Rheinland High Reliability Certification.

На С25 можно общаться по телефону в течение 43,17 часов, играть в динамичные мобильные игры 9,78 часов без перерыва, смотреть YouTube 25 часов подряд или 115 часов слушать любимую музыку в Spotify. А еще он не разрядится 47 дней в режиме ожидания при супер-энергосбережении когда у него останется всего 5% заряда. Кроме того, realme C25 поддерживает технологию обратной зарядки, которая позволяет заряжать другие гаджеты.

Приложение App Quick Freeze автоматически определяет и останавливает работу редко используемых приложений, чтобы экономично расходовать энергию. А интеллектуальный сервис Smart Night Charge Guardian замедляет зарядку, когда смартфон заряжен почти полностью, чтобы защитить аккумулятор и продлить срок его службы.

realme C25

С25 — первый смартфон популярной серии realme C с тройной камерой 48 Мп, которая позволяет создавать фото с разрешением до 6000x8000, и приближать объекты, чтобы рассмотреть их во всех деталях. С25 оснащен макромодулем 2 Мп для съемки миниатюрных объектов и текстур, а также черно-белым модулем 2 Мп для создания стильных портретов с размытием заднего фона. Важная функция смартфона — ночной режим — идеально подходит для съемки ярких и четких кадров даже в темное время суток. realme С25 также оборудован фронтальной камерой с разрешением 8 Мп, которая поддерживает режимы AI-бьютификации, HDR и портрета для создания идеальных селфи.

realme C25 получил процессор Helio G70 с передовой 12-нм технологией обработки FinFET для снижения энергопотребления, увеличения времени автономной работы и повышения производительности. Чип оснащен двумя ядрами Cortex-A75 до 2,0 ГГц и шестю Cortex-A55, а также графическим процессором Mali-G52. Helio G70 также поддерживает технологию CorePilot MediaTek, которая обеспечивает надежную и стабильную производительность во время длительной игры. А высокоскоростная двухканальная память LPDDR4x обеспечивает быстрый доступ к данным на смартфоне.

C25 получил самый большой дисплей в своей ценовой категории: 6,5-дюймовый с разрешением HD+, маленьким вырезом в форме капли и соотношением экрана к корпусу 89,5%.

realme C25 — первый смартфон серии realme C с оболочкой realme UI 2.0 на базе Android 11, которую можно менять для создания собственного интерфейса. Сверхбыстрая разблокировка отпечатком пальца или через распознавание лица надежно обеспечит надежную защиту конфиденциальных данных. А многофункциональный NFC-чип позволяет привязать к устройству транспортную карту, пропуск на работу или банковскую карту для бесконтактной оплаты. В смартфоне доступно три слота: два для SIM-карт и один для SD-карты с возможностью расширения памяти устройства на 256 ГБ.

C25 будет доступен в синем и черном цветах. Цена за конфигурацию 4+64 ГБ составит 14 990 руб., промо-цена на старте продаж — 12 990 руб.