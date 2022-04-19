Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок гаджетов. Российский рынок носимых устройств — умных часов и фитнес-браслетов — в I квартале 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. сократился в натуральном выражении на 4%. Снижение продаж зафиксировано впервые — ранее этот сегмент постоянно рос.

В денежном выражении рынок носимых девайсов увеличился на 10%. Всего в январе-марте 2022 г. в России было продано более 1,1 млн носимых гаджетов на общую сумму 12,6 млрд руб. Их средняя стоимость составила 10 тыс. руб.

По оценке МТС, в I квартале 2022 г. наиболее высокую динамику роста продемонстрировали умные часы. Россияне приобрели почти 700 тыс. устройств на общую сумму 11,3 млрд руб., что больше показателей января-марта 2021 г. на 14% в натуральном выражении и на 13% в денежном. Средняя стоимость смарт часов составила 17 тыс. руб.

Наиболее популярные бренды умных часов по количеству продаж в России: Apple с долей 29%, Samsung — 11%, Huawei — 10%, Amazfit — 8% и Xiaomi — 7%. В денежном выражении Apple занимает 52% рынка, Samsung — 14%, Huawei — 7%, Amazfit — 4% и Xiaomi — 2%.

Продажи фитнес-браслетов, наоборот, сокращаются — в I квартале 2022 г. россияне купили на 21% меньше умных трекеров, чем годом ранее. В денежном выражении спрос снизился на 1%. Всего в январе-марте 2022 г. было приобретено 480 тыс. фитнес-браслетов на сумму 1,3 млрд руб. Их средняя стоимость — 2800 руб. Самые популярные бренды фитнес-трекеров — Xiaomi, Honor, Huawei, Leef и Jet.

Рынок носимых устройств падает за счет снижения интереса россиян к фитнес-браслетам. Умные трекеры выходят из моды — вместо них покупатели стали выбирать более стильные и функциональные смарт-часы с крупными дисплеями, с которых удобнее считывать информацию. Кроме того, умные часы эффективнее отслеживают состояние здоровья и физическую активность, а также выполняют функцию умного помощника в связке со смартфоном.

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Самые покупаемые умные часы в России в январе-марте 2022 г: Apple Watch SE 40 мм, Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, Apple Watch Series 7 45 мм, Apple Watch Series 7 41 мм, Apple Watch SE 44 мм, Samsung Galaxy Watch4 40 мм, Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 мм, Honor Magic Watch 2 46 мм, Apple Watch Series 3 38 мм, Samsung Galaxy Watch4 44 мм.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.