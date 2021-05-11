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«Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования

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«Ростелеком» подвел итоги технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое состоялось в рамках подготовки к использованию ДЭГ на общероссийской тренировке 12–14 мая и в единый день голосования (ЕДГ) 19 сентября 2021 г. Тестирование прошло в несколько этапов с 13 апреля по 5 мая с участием 25 тыс. человек из 85 субъектов РФ.

Тестирование полностью повторяло все этапы настоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов.

«Ростелеком» проверил устойчивость, безопасность, удобство и функциональность системы ДЭГ. Всего было запущено 170 голосований и получено более 2 тыс. отзывов с обратной связью о работе системы. По итогам тестирования улучшены отображения экранов наблюдателя, отлажена функциональность обращений в техническую поддержку, учтены пожелания по усовершенствованию пользовательских интерфейсов.

«Технологическое тестирование ДЭГ успешно завершилось, перерывов и сбоев в функционировании системы не было. Нам удалось максимально подготовить систему ДЭГ к общероссийской тренировке, которую протестируют уже 2,5 млн избирателей по всей России», — сказал директор по цифровым платформам «Ростелекома» Владимир Волков.

Следующим этапом в подготовке к выборам 19 сентября станет общероссийское тестирование системы ДЭГ 12–14 мая 2021 г. Цель — комплексная проверка готовности ДЭГ к внедрению и использованию в ЕДГ-2021, а также информирование избирателей о новых возможностях для голосования.

Система ДЭГ разработана компанией «Ростелеком» и Минцифры по заказу ЦИК России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Технология впервые была использована в единый день голосования 13 сентября 2020 г. на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва в Курской и Ярославской областях.

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